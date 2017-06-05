متهم في أحداث الحسيمة تلقى أموالا من “بوليساريو”

قالت الجريدة الورقية “للصباح”، إن متهما متابع في أحداث حراك الحسيمة، تلقى أموالا من جبهة “بوليساريو” الانفصالية، إذ يوجد حاليا في سجن عكاشة بالبيضاء.

وأضافت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن حددت التحقيقات الجهة التي سلمته الأموال مع أهداف واضحة، هدفها زعزعة استقرار المملكة.

وأوضح المقال نفسه، أنه جرى أيضا تحديد عدد اللقاءات التي تمت بين مسؤول في الجبهة الانفصالية والمتهم المعني، الذي كان من بين قادة الحراك في الحسيمة، بالإضافة إلى أسماء أشخاص مولوا الاحتجاجات من الخارج.

وكان الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، قد اتهم المتورطين في هذه الأحداث ب”جرائم إضرام النار عمدا في ناقلة، ومحاولة القتل العمد، والمس بسلامة الدولة الداخلية، وتسلم مبالغ مالية لتيسير نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، والمشاركة في ذلك، وإخفاء شخص مبحوث عنه من أجل جناية، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، وجرائم أخرى يعاقب عليها القانون الجنائي”، بناء على بلاغ الوكيل العام.

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