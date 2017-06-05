الأربعاء 07 يونيو 2017
متهم في أحداث الحسيمة تلقى أموالا من “بوليساريو”

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1 تعليق

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    العربى بن العياشى

    بكل بساطة حراك الزفزافى تلقى اموالا من عند البوليزاريو و البوليزاريو تلقوا الاموال من حكام الجزائر كما هى العادة لم يستطع حكام الجزائر زعزعة الاستقرار فى الجنوب المغربى ادن التجئوا الى الشمال . الزفزافى كان مدمن مخدرات و مدمن افلام البورنو الاسبانية الخبيتة و كان يعيش حياة امراء من اين جاء بلاموال يملك يخت فى ضواحى بحر الحسيمة و يشرب البيرة .. هينيكان ..فى يخته مرافقا لبنات الليل و الله انا صائم و هده هى الحقيقة و انا ابن المنطقة و اعرف الكتير عن جماعة الزفزافى انهم خونة بمعنى الكلمة …يجب تربيتهم على احترام ركائز الدولة …..و مقدساتها …….

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