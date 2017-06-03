الخميس 08 يونيو 2017
اعتقال تلاميذ بفاس خربوا ثانوية لصعوبة الامتحان الجهوي

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1 تعليق

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    استاد وطني

    طبعا تلاميد كسالا من مستهلكي المخدرات معمري الشوارع والمقاهي والازقة للحضيان ولعب المرة اصلا لاعلاقة لهم بالثقافة الا استغلال الوقت للتجمع امام المؤسسات التعليمية للتخدير والعربدة والتسامر مع تلميدات كاسيات عاريات كفنادق الدعارة اصحاب تشويكة الخنازير وجوه كلاب السوق اما ابناء العائلات المحافضة المجتهدين فمهدبين ومخلقين لهم ثقاتفة عالية وانسانية ووطنية ورجولة وهمة عالية لمسايرة المستقبل

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