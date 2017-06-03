اعتقال تلاميذ بفاس خربوا ثانوية لصعوبة الامتحان الجهوي

اعتقل أمن فاس، عدد من التلاميذ بثانوية ابن هانئ، بعدما خربوا مرافقها وممتلكاتها بمبرر صعوبة الامتحان.
وسجل تلاميذ شريط فيديو يظهرر احتجاجاتهم بسبب صعوبة مادة الرياضيات في الامتحان الجهوي، في ثاني أيامه اليوم السبت، قبل أن تتحول إلى شغب وفوضى وتخريب للممتلكات.
وعرف الثانوية فوضى عارمة، ليتدخل الأمن لإعادة الهدوء واعتقال المسؤولين عن هذا الشغب.
1 تعليق
استاد وطني
طبعا تلاميد كسالا من مستهلكي المخدرات معمري الشوارع والمقاهي والازقة للحضيان ولعب المرة اصلا لاعلاقة لهم بالثقافة الا استغلال الوقت للتجمع امام المؤسسات التعليمية للتخدير والعربدة والتسامر مع تلميدات كاسيات عاريات كفنادق الدعارة اصحاب تشويكة الخنازير وجوه كلاب السوق اما ابناء العائلات المحافضة المجتهدين فمهدبين ومخلقين لهم ثقاتفة عالية وانسانية ووطنية ورجولة وهمة عالية لمسايرة المستقبل