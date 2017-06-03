اعتقال تلاميذ بفاس خربوا ثانوية لصعوبة الامتحان الجهوي

اعتقل أمن فاس، عدد من التلاميذ بثانوية ابن هانئ، بعدما خربوا مرافقها وممتلكاتها بمبرر صعوبة الامتحان.

وسجل تلاميذ شريط فيديو يظهرر احتجاجاتهم بسبب صعوبة مادة الرياضيات في الامتحان الجهوي، في ثاني أيامه اليوم السبت، قبل أن تتحول إلى شغب وفوضى وتخريب للممتلكات.

وعرف الثانوية فوضى عارمة، ليتدخل الأمن لإعادة الهدوء واعتقال المسؤولين عن هذا الشغب.

تعليقات