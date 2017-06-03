بالصور .. استنفار أمني باستئنافية البيضاء لاستقبال الزفزافي

مرة، قال ونستون تشرشل، رئيس مجلس الوزراء الإنجليزي، وسط ضجيج الحرب العالمية الثانية: «خير لنا أن تخسر بريطانيا الحرب، ولا أوقف تنفيذ حكم قضائي»، في رد على الداعين لعرقلة تنفيذ حكم لصالح مؤسسة تعليمية قضى بنقل مطار حربي، لأنه يحول دون تركيز الطلبة على دراستهم. ومرة ثاني... اقرأ المزيد