بالصور .. استنفار أمني باستئنافية البيضاء لاستقبال الزفزافي

علم الصباح أن ناصر الزفزافي ومن معه، سيمثلون اليوم السبت أمام وكيل الملك بمحكمة الاستثئناف بالدار البيضاء.
ويعرف محيط المحكمة في هذه الأثناء استنفارا أمنيا لاستقبال الزفزافي ومن معه.
ومن المقرر أن يتابع الزفزافي ومن معه بالتهم المنسوبة إليهم.
صور عبد الحق خليفة:
2 تعليقات
علال
على الحكومة ان تستبدل الامام المتورط في الخطاب السياسي في المسجد سواء كان عن علم منه وفي هذه الحالة فهو مذنب يجب محاسبته .أو كان على جهل بأبعاد خطابه وفي هذه الحالة يستبدل بمن هو أعلم منه . ويجب معالجة المسألة على أنها حماقة امام فقط . ومن جهة أخرى يجب اطلاق سراح الزفزافي
حتى لا يتم استغلال الوضع من طرفين نقيظين . وهما جهة امنية تبحث عن صيد
سمين لترقيتها لمناصب أعلى . والجهة الاخرى هي جهة تبحث عن مناصب سياسية ومناصب زعامية . هذه الصورة البارزة التي ظهرت وهذا هو الحل والله أعلم . وحفظ الله المغرب وملكها وأهلها . ورمضان سعيد .
استاد وطني
ليعلم الجميع ان الزفزافي مرتزق يرفع علم انفصالي و ما يقع بالحسيمة من احتجاجات متكررة عنوة بالتمرد للانقلاب تثير التسائل ومن مصادر مقربة من الحدود الجزائرية ان هناك جهات انفصالية تدخل على الخط لتحريض بعض مهربي وتجار المخدرات لاثارة البلبلة للفثنة وتوثير الجو ضد امن البلاد من انفصاليين ضد ما وقع بالكركرات للبوليساريو والدليل ان المتضاهرين بالحسيمة يحاربون وجود نضام العسكر يعني الامن والدرك الوطني ويواجونهم بالحجارة كما احرقوا سيارات السلطة والمباني الامنية وطلب الانفصال على المملكةورفع راية انفصالية لتصبح منطقة حرة انفصالية مرتزقة تمونها حكومة الجزائر الماردة لبيع المهربات وادخال الاسلحة وو