الخميس 08 يونيو 2017
برامج رمضان… إنتاجات عنوانها القرف

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1 تعليق

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    استاد وطني

    قنوات وطنية مغربية وكانها مسيحية لاثبت اي برامج ولا افلام ولامسلسلات ولاارشاد ولااسلام ولاتقليد مغربية لها علاقة باجواء رمضان الكريم سوى كل ما هو مسيحي والاشهار للاغتناء والفكاهة وكان شهر رمضان شهر الفكاهة والكامرة الارهابية للضحك على دقون الفنانين والمتفرجين ولابرامج صحية توعوية لاجواء رمضان شهر القرءان اما الثانية فهي مسيحية يهودية صهيونية يوميا مسلسل اباحي للتحريض على البغاء والخيانة بعيد كل البعد عن المسلاسلات الاسلامية والمعجزات الربانية باءايات القرءان الكريم ووزارة الاوقاف لارائي لها سوى التفرج وتتبع الحلقات لافساد المجتمع وضرب عرض الحائط تقليد المجتمع المغربي وثنيه عن الدين الحنيف والاسلام السليم الوسطي

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