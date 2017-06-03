إلغاء قرارات “مشبوهة” بوزارة الثقافة

الوزير الأعرج يواجه لوبيات كانت تستفيد من الريع

ألغى محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، العديد من القرارات التي تحمل بين طياتها “فضائح”، كان أمين الصبيحي، الوزير السابق عن قطاع الثقافة، قد وقعها في الوقت بدل الضائع.

وكشفت مصادر مقربة من الأعرج، لـ “الصباح”، أن الوزير الحركي تسلح بالشجاعة وأوقف، في اللحظات الأخيرة من العمر الحكومي لأمين الصبيحي، الوزير السابق عن قطاع الثقافة، “فضيحة” مجلجلة، عنوانها الكبير سعي الوزير التقدمي إلى توزيع 10 ملايير دعما على جمعيات مقربة وكتاب متحزبين ومخرجي مسرحيات وغيرهم من الأحباب والأصحاب الذين تعودوا الاستفادة سنويا من “ريع” وزارة الثقافة التي لم تكن أضواء الإعلام مسلطة عليها.

ويواجه الأعرج، الذي يضطر إلى توزيع وقته بين قطاعي الثقافة والاتصال، لوبيا قويا ورثه عن سلفه، متورطا في إبرام صفقات “مشبوهة”، والاستفادة من عائداتها، وهو اللوبي الذي يجد تغطية كبيرة من موظف بارز في قطاع الثقافة الذي تحول إلى “بقرة حلوب”، بدل العمل على نشر الثقافة في مجتمع مازال يعاني الأمية، وضعف القراءة.

ويسيطر موظفون من العهد القديم على كل ملفات القطاع، ويتبادلون الأدوار في ما بينهم، الأمر الذي صعب مهمة الوزير الحركي.

وعلمت “الصباح” أن الوزير الوصي على القطاع بصدد إجراء تغييرات في بعض المناصب، خصوصا التي ظلت تفوح منها روائح فساد، وفضحتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات. وتوصل الوزير بملف مندوب جهوي لوزارة الثقافة في صيغتها القديمة متورط في شبهة فساد، وبدل أن تتم إحالة خروقات ملفه الكثيرة والمتنوعة على القضاء، تمت مكافأته من قبل أصدقاء الصبيحي الحاكمين بأمرهم في القطاع، بتكليفه بمهمة التفتيش.

واختار الوزير الأعرج لغة الصمت، داخل اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، عندما سأله عبد المجيد فتيحي، عضو الفدرالية الديمقراطية للشغل، عن الوضعية الحالية للكاتب العام لقطاع الثقافة. ولم يرد المسؤول الحكومي عن تدخل البرلماني فتيحي، الكاتب العام للمركزية النقابية الفدرالية الديمقراطية للشغل، عندما طلب منه الكشف والإعلان عن موقفه من الوضعية الإدارية التي يوجد عليها الكاتب العام المذكور، وهي الوضعية التي وصفها المصدر نفسه بـ “الملتبسة”.

وظل الوزير الحركي صامتا، وهو يستمع إلى مرافعة فتيحي، الذي طرح مجموعة من الاستفهامات لم يتلق عنها جوابا من الوزير الوصي، أبرزها: لماذا ترفضون فتح باب الترشح لمنصب الكاتب العام لقطاع الثقافة، كما فعلتم بخصوص منصب مدير المكتبة الوطنية، ومنصب مدير المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث؟ واستغرب البرلماني فتيحي، القيادي في حزب “الوردة” طريقة تعيين الكاتب العام نفسه، لأول مرة في عهد الوزير “التقدمي” الصبيحي، رغم أنه شطب عليه من الوظيفة العمومية.

ويأمل أطر وموظفو قطاع الثقافة، أن يفتح الوزير الحركي تحقيقات، وليس تحقيقا إداريا يتيما، حول الكيفية التي كانت تبرم بها الصفقات العمومية الخاصة بالقطاع، وما هي الجهات المستفيدة، خصوصا بعد تنامي الحديث عن سيطرة أفراد عائلة شهيرة وأصهارهم على جل صفقات الوزارة.

عبد الله الكوزي

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