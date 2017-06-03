الخميس 08 يونيو 2017
إلغاء قرارات “مشبوهة” بوزارة الثقافة

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1 تعليق

  1. 1

    فاعل

    وقطاع الاتصال مزال مجا دورو، راه كثار من الثقافة، راه العفاريت والتماسيح خايفين من الوزير، راه عايق بهم، يا ربي يجي دورهم داغيا، راهم دايرين عليه الحصار، تا حجا ما دوز عندو الا بإذنهم، شاريين حتى الجرائد باش ما تنشرش والو، ولكن عدنا أمل في الله وفهاد الوزير باش يغيرهم ويقلعهم راهم خطار وهذا من حقو.

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