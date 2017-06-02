4400 مستفيد من الدعم الغذائي ببركان

يستفيد من عملية توزيع “الدعم الغذائي” (رمضان 1438 هـ)، ببركان، أزيد من 4 آلاف و400 مستفيد ومستفيدة من فئات المعوزين والمحتاجين، خاصة النساء الأرامل والمسنين والمعاقين.
وأعطى عامل الإقليم، عبد الحق حوضي، الأربعاء الماضي، انطلاقة عملية توزيع “الدعم الغذائي” بالإقليم.
وبحسب بلاغ لعمالة الإقليم، فقد تم تحديد قائمة المستفيدين من طرف لجان خاصة تحت إشراف السلطة الإقليمية والسلطات المحلية، ضمن برنامج عام سطر لهذه العملية على مستوى 11 جماعة (10 منها قروية وواحدة حضرية ) تابعة للنفوذ الترابي للإقليم.
ويحصل كل مستفيد من هذه العملية، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان الأبرك، على حصة من المواد الغذائية. وسيستفيد من عملية “رمضان 1438″، التي رصد لها غلاف مالي قدره 55 مليون درهم، زهاء 4ر2 مليون شخص، ينتمون إلى 473 ألفا و900 أسرة، منها 403 آلاف أسرة بالوسط القروي، وذلك عبر مختلف جهات المملكة.
1 تعليق
lhaj Mohamedy6
ثروات أعضاء الحكومة تعد بملايير الدراهم والفقراء بالملايين يتضورون جوعا في رمضان.فئة قليلة تعد بالعشرات راكمت الثروات بالملاييرعلى ظهور الكادحين والمحرومين. أين هذا الوضع من خطاب سالف لأمير المومنين حول ضرورة التوزيع العادل لثروات البلاد؟ إنه الاحتقان الذي يدفع إلى الاحتجاج والكفر بسياسة الحكومةاالتي لا تستجيب الا بالقمع البولبسي لمطالب المحتجين وفبركة اتهامات المس بأمن الدولة.لوصرفت تكالف تحرك جحافل الشرطة والدرك إلى قمع المحتجين لحلت على الاقل مشاكل الجوع في بعض الجماعات المحلية لهذا الاقليم العزيز على كل المواطنين والمهمش كسائىر المناطق الاخرى وبشكل أفضع من. الحسبمة.ان مركزية القرار لا تخدم مصلحة المواطنين ودمقرطة تسيير الشإن العام بشفافية ووطنية ضرورة ملحة لإنقاد البلا د من الفوضى والخراب. وهذا ما لا يحرك حكومة يتحكم فيها أصحاب الملايير حسب ما يعزز مواقعهم ورتبهم في سجل أثرياء العالم.