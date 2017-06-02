4400 مستفيد من الدعم الغذائي ببركان

يستفيد من عملية توزيع “الدعم الغذائي” (رمضان 1438 هـ)، ببركان، أزيد من 4 آلاف و400 مستفيد ومستفيدة من فئات المعوزين والمحتاجين، خاصة النساء الأرامل والمسنين والمعاقين.

وأعطى عامل الإقليم، عبد الحق حوضي، الأربعاء الماضي، انطلاقة عملية توزيع “الدعم الغذائي” بالإقليم.

وبحسب بلاغ لعمالة الإقليم، فقد تم تحديد قائمة المستفيدين من طرف لجان خاصة تحت إشراف السلطة الإقليمية والسلطات المحلية، ضمن برنامج عام سطر لهذه العملية على مستوى 11 جماعة (10 منها قروية وواحدة حضرية ) تابعة للنفوذ الترابي للإقليم.

ويحصل كل مستفيد من هذه العملية، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان الأبرك، على حصة من المواد الغذائية. وسيستفيد من عملية “رمضان 1438″، التي رصد لها غلاف مالي قدره 55 مليون درهم، زهاء 4ر2 مليون شخص، ينتمون إلى 473 ألفا و900 أسرة، منها 403 آلاف أسرة بالوسط القروي، وذلك عبر مختلف جهات المملكة.

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