السبت 03 يونيو 2017
4400 مستفيد من الدعم الغذائي ببركان

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1 تعليق

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    lhaj Mohamedy6

    ثروات أعضاء الحكومة تعد بملايير الدراهم والفقراء بالملايين يتضورون جوعا في رمضان.فئة قليلة تعد بالعشرات راكمت الثروات بالملاييرعلى ظهور الكادحين والمحرومين. أين هذا الوضع من خطاب سالف لأمير المومنين حول ضرورة التوزيع العادل لثروات البلاد؟ إنه الاحتقان الذي يدفع إلى الاحتجاج والكفر بسياسة الحكومةاالتي لا تستجيب الا بالقمع البولبسي لمطالب المحتجين وفبركة اتهامات المس بأمن الدولة.لوصرفت تكالف تحرك جحافل الشرطة والدرك إلى قمع المحتجين لحلت على الاقل مشاكل الجوع في بعض الجماعات المحلية لهذا الاقليم العزيز على كل المواطنين والمهمش كسائىر المناطق الاخرى وبشكل أفضع من. الحسبمة.ان مركزية القرار لا تخدم مصلحة المواطنين ودمقرطة تسيير الشإن العام بشفافية ووطنية ضرورة ملحة لإنقاد البلا د من الفوضى والخراب. وهذا ما لا يحرك حكومة يتحكم فيها أصحاب الملايير حسب ما يعزز مواقعهم ورتبهم في سجل أثرياء العالم.

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