يتيم يكشف إستراتيجية النهوض بالتشغيل

كشف محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، المحاور الكبرى لإستراتيجية الحكومة لتطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل، الكفيلة بتخفيض نسبة البطالة إلى 8.5 في المائة، بدل نسبة 9.8 في المائة التي تستقر فيها البطالة نظرا للإيقاع التنموي الحالي.

وشدد الوزير، ردا على سؤال شفوي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، أن تسريع التحول في النموذج التنموي كفيل بتحقيق النسبة المتوخاة من معدل البطالة، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من تدابير تعزيز الاستثمار العام والخاص، على حد سواء، يكمن في ضمان نسب نمو عالية ومستدامة بين 4,5 % و5,5، تمكن من توفير فرص الشغل وتقليص التفاوتات في توزيع الثروات بين فئات المجتمع وجهات المملكة على حد سواء، “علما أن كل نقطة من ارتفاع نسبة النمو تسهم في توفير حوالي 38000 فرصة شغل”.

وأوضح يتيم أنه لتطوير النموذج الاقتصادي، تعمل الحكومة على دعم التحول الهيكلي للنسيج الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، سيما من خلال النهوض بالقطاع الصناعي والمقاولة ومواصلة تفعيل ودعم وتجويد مخطط التسريع الصناعي 2014 – 2020 بوتيرة أكبر، عبر إقرار حزمة من الإجراءات التي تروم رفع تنافسية الاقتصاد الوطني، عبر التركيز على التصنيع وإنعاش التصدير وتشجيع الاستثمار الخاص وإعطاء الأولوية للأنشطة والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، والمحدثة لفرص الشغل المنتج.

وفي سياق متصل، أردف الوزير أن الحكومة تقوم بدعم المقاولة وتحفيز الاستثمار من خلال اعتماد ميثاق جديد للاستثمار وتسريع دمج الهيآت المكلفة بدعم وتشجيع الاستثمار والتصدير والترويج، وتعميم النظم الصناعية وتعزيز معدل الإدماج المحلي والاستخدام الأمثل لرافعة الموازنة الصناعية، علاوة على العمل على تمويل البنيات التحتية والأوراش الكبرى والإستراتيجيات القطاعية، إذ “ستعمل الحكومة على تنزيل مقاربة جديدة تروم رفع فعالية هذه الاستثمارات ودورها في خلق الثروة وفرص الشغل وتحسين أثرها المباشر على مستوى عيش المواطنين”.

وفيما أكد على الدور الذي يلعبه التشغيل في النموذج الاقتصادي المنشود، “فسواء تعلق الأمر بالإستراتيجيات القطاعية أو بالاستثمار، يعتبر التشغيل أحد المعايير الأساسية”، أوضح أن الحكومة وضعت خطة عمل، تتمثل في الإستراتيجية الوطنية للتشغيل في أفق 2025 التي تم الشروع في تنزيل بعض جوانبها وسيتم تسريعها مع انعقاد اللجنة ما بين الوزارية، التي هي الأداة لتنفيذها وضمان الالتقائية في التنزيل.

هجر المغلي

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