الخميس 08 يونيو 2017
يتيم يكشف إستراتيجية النهوض بالتشغيل

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1 تعليق

  1. 1

    طنسيون

    إنشاء وخطابة بامتياز وكما جرت العادة وما ألفناه دائما. واقع الحال والاحتجاجات المرافقة تشهد على ذلك. وهذا الأسلوب لم يعد ينفع. إن لم يصلح قطاع التعليم والتكوين على غرار ما هو في الدول المصنعة، لن يتطور قطاع التشغيل. وستنمو البطالة وتبلغ أوجها إذا استمر الوضع على حاله بحلول 2020.

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