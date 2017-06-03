وصايا لفتيت لرجال السلطة

دعاهم إلى التطبيق الصارم للقانون دون الرضوخ لـ”مزايدات مستغلي القضايا الاجتماعية”

حذر عبد الوافي لفتيت، الوزير الجديد للداخلية، أول أمس (الأربعاء)، رجال السلطة من “كل ما من شأنه إضعاف مؤسسات الدولة والمس بمصداقيتها أو التشكيك في فعاليتها وتبخيس أدائها”، داعيا إياهم إلى “التطبيق الصارم للقانون، لتحصين وترسيخ الممارســــة الديمقراطية، دون الرضـــوخ لمزايـــدات ذوي النيات السيئة الذين يحاولون استغلال بعض القضايا والملفات الاجتماعية لزعزعة الاستقرار والتشويش على ما تم تحقيقه من مكتسبات”.

وجاء ذلك التحذير، الذي فيه إشارة واضحة إلى الاحتجاجات الجـــارية بالريف ومواقف قادتها من المؤسسات الرسمية، ضمن أول لقاء للوزير مع متدربي ومتدربات المعهـــد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، الذين كشــــف لهم، في ما يشبه الدرس، تصوره لتعزيز عمل رجل السلطة، وجعله أكثر فعالية في خدمة المواطنات والمواطنين، سيما في ظل الحاجة الملحة لتعزيز الثقة في الإدارة، وكذلك في ظل تنامي احتياجات وانشغالات مختلف الفئات المجتمعية”.

“وفي هذا الصدد، قال وزير الداخلية إن الدور المحوري الذي يلعبه رجل السلطــة ضمن المنظومـــة المؤسساتية، أصبح اليوم أكثر تعقيدا، بالنظر إلى التطورات المتسارعة التي تعرفها بنيات المجتمع والحاجيات والانتظــارات الآنية والملحة للمــــواطن في كل المجالات المرتبطـــة بحياته اليومية، الأمـــر الـــذي لن يتــأتى إلا من خـــلال تميــز رجل السلطة وقـــدرته على استشراف الحاجيات واللجوء إلى المقاربة الاستباقية في تلبيتها”.

وأضاف وزير الداخلية، أنــه مع الالتـــزام القــــوي لوزارة الداخليـــة ببــــذل جميـــع الجهـــود من أجل خدمــة المـــواطنين والاستجــابـــة لتطلعــــــــــاتهـــم وحاجيــــاتهـــم المشروعة، يعــــد الانتســــاب إلى سلك رجال السلطـــة تكليفا مسؤولا وخاضعا، علـــــى غرار ما هو قـــائم بالنسبــــة لجميع المسؤوليات، لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مبدأ دستوريا يجسد أحد أوجه الممارسة الديمقراطية الحقة.

واستحضر عبد الوافي لفتيت، المفهوم الملكي للسلطة، فأكد أمام المتدربين، أنه يتعين على من يسعى إلى شـــرف الانتماء إلى هيأة رجال السلطة أن يعمــــل علــى الدوام ودون انقطاع للتواصل مع المواطــن، والوجـــود رهن إشـــارته فـــي كـــل وقـــت وحـــين، داعيــا الجميع إلى السعي الحثيث لتكـــوين رؤية رصينـــة متجـــددة عن محيطهـــم، والتعرف بشكل أفضل علــى المشاكـــل المطـــروحة حسب الخصـــوصيات المحلية، ونهـــج أسلوب الحوار الدائم، والإقنـــاع المـــؤسس على الحكمة، والحرص على ضمان احترام الحريات الفردية والجماعية.

وتحدث وزير الداخلية عن الحاجة إلى الحكامة الجيدة لضمان الفعالية في عمل رجال السلطة، فقال إن الحضور الفعلــي لرجــل السلطــة فــي دائــرة نفــوذه أمر لا محيد عنــه، ولا يمكن لأي كان الحلول محله، بل إن غيابه عن الميدان وتقصيره في أداء مهامــه يعتبران خطــأ جسيمــا يعرضــه للمساءلة، سيمــا أنه يبقــى من اللازم على رجل السلطة أن يستثمر موقعه الإداري وصلاحياته للحيلولة دون توقف الدينامية التنموية المحلية.

وأوضح وزير الداخلية، أن رجل السلطة عليه اتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة كل العراقيل التي قد تتسبب في وقوع تأخر في إنجاز المشاريع التنموية، ومؤكدا كذلك على أن تحقيق الأهداف المتوخاة لن يتأتى إلا بتبني حكامة جيدة تقوم على المصداقية والفعالية والتدبير الاستباقي والشفافية والالتزام بالمسؤولية.

وتبعا لذلك، أضاف وزير الداخلية، متحدثا إلى المتدربات والمتدربين، وجميع فئات رجال السلطة، بأن المهام الموكولة إليهم، بوصفها جزءا من السلطة التنفيذية المناط بها المساهمة في تحقيـــق التنمية المستدامة، تتطلب التحلي بروح المسؤولية ونكران الذات في خدمة الصالح العام والانخراط في مسار التحديث الذي تعـــرفه البلاد، “إذ لا مكان لمن يفتقد لهذه الخصال ضمن أطر وزارة الداخلية، التي لن تقبل أي تهاون أو تقصير في تنفيذ المهام الموكولة إلى رجال السلطة بمختلف مستوياتهم”.

امحمد خيي

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