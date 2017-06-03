الأحد 04 يونيو 2017
وصايا لفتيت لرجال السلطة

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1 تعليق

  1. 1

    Mohamed

    المرجوا من رجال السلطات أن تتخد
    جميع الإجراءات القانونية ضد الوزير
    بنفسه والتحقيق في جميع ممتلكاته

    الرد

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