السبت 03 يونيو 2017
الحكومة تعلن عن تطورات جديدة في ملف معتقلي الحسيمة

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2 تعليقات

  1. 1

    roche

    نرجوكم التريت
    من من تكونوا انتم ابناء الوطن
    والتحريات جارية
    والحقوق دستورية
    والوطن حقيقة

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  2. 2

    karim

    Au deux Marc branson et alali . A en juger par votre nom et votre vulgaire langage vous ne pouvez être que des ennemis de l’unité du Maroc et au service du régime corrompu des caporaux algériens . Sachez que le peuple marocain est derrière son Roi et ne permettra jamais aux mercenaires comme vous de semer la zizanie dans notre pays

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