احتجاجات الريف… تسامح وحزم

السلطات سمحت بإبلاغ رسالتهم ليلة واحدة قبل منعهم وعرائض تدعو إلى الحوار

تسامحت السلطات بعدد من المدن، ليوم واحد فقط مع جموع المتضامنين مع المعتقلين على خلفية تطورات أحداث الريف، إذ بعدما سمح للمحتجين على تفعيل الحل الأمني ضد ما يجري بالحسيمة، بإبلاغ رسالتهم في وقفات ليلية بداية الأسبوع الجاري، عادت السلطات منذ ليلة الثلاثاء، إلى تفريق أي تجمعات أو وقفات بالشوارع والساحات العمومية للمدن الكبرى.

وفي هذا الصدد، شهدت الرباط، ليلة أول أمس (الأربعاء)، للمرة الثانية على التوالي، اعتراض الأمن الوطني مدعوما بالقوات المساعدة، على وقفة لفعاليات يسارية وإسلامية وأمازيغية متضامنة مع الريف، أمام مبنى البرلمان، وهو المنع الذي رافقه دخول عناصر القوة العمومية في عمليات ملاحقة مع متظاهرين بالأزقة المتفرعة عن شارع محمد الخامس.

وفي البيضاء، العاصمة الاقتصادية، تسامحت السلطات الاثنين الماضي، مع وقفة تضامنية بساحة «مارشال» في وسط المدينة حضرها ما يقارب 200 شخص، أبرزهم فعاليات يسارية من قبيل نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، وأعضاء في جماعة العدل والإحسان، ونشطاء حركة 20 فبراير، مقابل منع وقفة مماثلة في اليوم الموالي، أمام مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالمعاريف.

وفيما لم تتمكن الوقفة أمام مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي دعت إليها حركة أنفاس اليسارية، من الالتئام، إذ أشرف والي أمن البيضاء على منع أي تجمع لأفراد أمام المقر، تطور المنع بمدن أخرى، إلى مستوى استعمال عناصر القوة العمومية لهراواتها لتنفيذ أوامر المنع، ما أدى إلى احتكاكات بين العناصر الأمنية والمتظاهرين، أسفرت عن كدمات وإصابات لدى عدد منهم، سيما بمدن طنجة وتطوان ومرتيل ومكناس.

وبالتوازي مع الوقفات التضامنية، تم تأسيس لجان دعم وتنسيقيات للتضامن بعدد من المدن، كما اختارت فعاليات شبابية ومدنية، وشخصيات حقوقية، التعبير عن مطالبها ومقاربتها ومقترحاتها بشأن تطورات الأحداث في الريف، عبر توقيع عرائض موجهة إلى السلطات. وفي هذا الصدد التأمت شخصيات من قبيل أحمد عصيد، رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، وبوبكر لاركو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وخديجة مروازي، الكاتبة العامة للوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وصلاح الوديع، رئيس حركة ضمير، في ما أسموه «المبادرة المدنية من أجل الريف».

وأعلنت المبادرة دعمها للمطالب العادلة للحركة الاحتجاجية بالريف، بما يعزز الحفاظ على وحدة الوطن، ودعوا إلى العمل على تعزيز تدابير الثقة بإطلاق سراح المعتقلين الموقوفين، بالموازاة مع إطلاق عملية الحوار بين الفاعلين الأساسيين، والتسريع بتنفيذ برنامج الحكومة الخاص بتلبية المطالب وإحداث آليات للتقييم والمراقبة واليقظة بشأن وتيرة إنجازه.

ووقع العشرات من الحقوقيين والفعاليات الشبابية ورؤساء جمعيات، عن عريضة أخرى، بمبادرة من نوفل البعمري، المحامي العضو في هيأة الدفاع عن ضحايا «كديم إزيك»، وعزيز إدامين، الخبير في حقوق الإنسان، من مطالبها دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل قصد الحرص على التطبيق السليم للدستور والقانون وللاتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان في المنطقة.

امحمد خيي

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