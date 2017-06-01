سلطات الحسيمة تحذر المحرضين

أصدرت السلطات المحلية لإقليم الحسيمة، بلاغا قالت فيه، إنه “سيتم التوقيف الفوري لكل من أقدم على تهديد أصحاب المحلات التجارية لدفعهم إلى إغلاق محلاتهم”.
وأضافت السلطات المحلية أنه تمت، اليوم الخميس، معاينة مجموعة من الأشخاص تقوم بجولات على المحلات التجارية وتهديد أصحابها لدفعهم إلى إغلاق محلاتهم.
وأشارت إلى أنه نظرا لما تمثله هذه التصرفات من خرق للقانون، فإنه سيتم التوقيف الفوري لكل من أقدم على هذه الأفعال والبحث معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
2 تعليقات
Milord
il faut punir ses voyous traîtres qui adorent l’Espagne par contre l’Espagne ne veut pas d’eaux pour moi vous étés tout simplement des voyous traitres
wadi
الحراك الناجح هو المحافظة على السير العادي للحياة العامة الحانوت مفتوح لمساندة الحراك والطاكسي متحرك مساندة للحراك والحراك نفسه يتقوى بهؤلاء