السبت 03 يونيو 2017
تمويلات خارجية مشبوهة تحرج الزفزافي

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1 تعليق

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    عبدالاله. جده. السعوديه

    كلمة حق ولست ناصحا فلست اعرف منكم بحال بلدكم المغرب.. التي اشهد من وجهة نظري انها اجمل بقاع العروبه واكثرها استقرارا.. والتي لا املك عندما اقدم اليها لعمل او نزهة الا ان اسبح الله واهلله عندما اسشعر الطقس الجميل و ارى جمال الطبيعه الخلابه وروعة الشواطئ المتكامله تبارك الله.. تعالو الخليج وانتم تنصهرون حرا وتكتئبون تصحرا ههههه.. ولا املك الا ان ارفع القبعه احتراما و تحية للامن والامان الذي المسه عند رؤية افراد الامن من شرطة ومرور وغيرها ساهرين مبتسمين متفانين في عملهم بشكل كبير ربي يحفظهم.. بس شويا خففو مخالفات السير وانتم تصيرو عسسسل طبيعي ههههه. واخيرا وليس اخرا لا املك الا ان احيي هذا الشعب المثقف الودود اللطيف المضياف الكريم السخي. بلدكم المغرب اخواني وانا اشهد على ذلك من خلال زياراتي لعمل او نزهة يضرب به المثل في التلاحم بين الشعب وقيادته وفي الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني والاجتماعي والاسري لذلك استغربت ما يحدث مما يسمى حراكا ولا اسميه الا زوبعة في فنجال. ربما لا يلاحظ البعض ما وهب الله المغرب من نعم بسبب انشغالهم في عمل او دراسه او بحث عن معيشة. لكن الزائر للمغرب ينبهر بخلاف الطبيعه بما يشاهده من استقرار جميل تبارك الله. فاللهم ادم نعمة الامن والامان والاستقرار لكم في المغرب الشقيق ولنا في السعودية الحبيبه وفي كل دولنا العربيه.
    اخوكم عبدالاله
    جده. السعوديه.

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