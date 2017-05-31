رونار: أرفض الحديث عن زياش

رفض هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني المغربي الأول، الحديث عن سبب غياب حكيم زياش لاعب أجاكس الهولندي، عن المعسكر التدريبي بأكادير، استعدادا للمباراتين أمام هولندا (ودية) والكامرون (إقصائيات كأس إفريقيا 2019).

وقال رونار للصحافة بملعب أكادير أمس الثلاثاء، “لا تسألوني عن غياب زياش، اذهبوا اسألوه هو عن سبب الغياب. هذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها خلاف بين مدرب ولاعب. استدعيت زياش لأنه بدى لي جاهزا ويمكنه تقديم الإضافة للمنتخب، غير أنه يملك رأي آخر”.

واستدعى رونار زياش لأول مرة منذ أشهر للمنتخب الوطني، محاولة منه لإنهاء الخلاف بين الطرفين، بعدما استغنى عن خدماته في نهائيات كأس إفريقيا 2017 بالغابون، غير أن اللاعب رفض تلبية الدعوة، وفضل الدخول في عطلة صيفية مبكرة.

تعليقات