آلاف الشباب يتظاهرون بالريف

احتشد أزيد من 10 آلاف من المواطنين، أغلبهم شباب مساء الإثنين مباشرة بعد صلاة التراويح، في حي سيدي عابد بالحسيمة، تلبية لنداء بعض نشطاء الحراك الشعبي بالريف، في إطار استمرارية احتجاجاتهم، للتنديد باعتقال قائد الحراك ناصر الزفزافي، وكذا العديد من الشباب الذين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي.

وردد المتظاهرون ورفعوا خلال المسيرة التي حوصرت من قبل القوة العمومية التي ظلت تراقب المحتجين عند ملتقى شارعي سيدي عابد وطارق بن زياد، شعارات لم تخرج عن سياق الشعارات التي تم ترديدها في التظاهرات السابقة، إلى جانب شعارات أخرى تضامنية مع المعتقلين، الذين تم إيقافهم الجمعة الماضي. كما شهدت إمزورن مسقط رأس سماك الحسيمة محسن فكري، تنظيم مسيرة حاشدة تضامنا مع المعتقلين، حيث أكد المتظاهرون استمرارهم في الأشكال النضالية السلمية إلى حين إطلاق سراح جميع المعتقلين، خاصة نشطاء الحراك بالمنطقة.

واستقرت الشعارات الصاخبة التي صدحت بها حناجر آلاف المتظاهرين، على نغمة واحدة طالبت بإطلاق سراح النشطاء المعتقلين، ضمن مسيرتين في كل من الناظور والعروي، جابتا أهم الشوارع الرئيسية، ومنادية برفع العسكرة عن منطقة الريف والاستجابة إلى الملف المطلبي الذي رفعه الحراك الشعبي. وفي كلمات توضيحية لأعضاء اللجنة المنظمة للحراك الشعبي بالناظور، أكدوا خلالها على تشبثهم بكافة المطالب الاجتماعية وبسلمية الخرجات الاحتجاجية، متوعدين في الآن ذاته بالتصعيد في أشكاله المقبلة في حال لم يتم فك وثاق معتقلي الحراك بكل من إقليم الحسيمة والدريوش ووقف التعاطي بالمقاربة الأمنية.

جمال الفكيكي (الحسيمة)

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