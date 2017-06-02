السبت 03 يونيو 2017
آلاف الشباب يتظاهرون بالريف

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1 تعليق

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    حسيمي وطني

    الاف من المتواطئين مع اباطرة المخدرات الحسيميين لانهم من مستهلكي المخدرات شباب مشرملين كفار لاعلاقة لهم باجواء رمضان الكريم ولا الصلاة ولا التراويح سوى استغلال فتوى الحقوق للتسيب المفرط للعربدة محتجين بدون مواطن صالح ولا عائلات اصيلة مغربية محتجين مشرملين انقلابيين من جود الشيطان الرجيم والصحف تستغل الاحدات لنشرها للاغتناء على حساب المشرملين والمواطن السادج وجب استدعاء جميع مؤطري الصحف الالكترونية المغربية لتنيهم عن نشر كل ما يفثن المشرملين من احدات متتالية لبث الفثنة والانفصال واشهار المواجهات مع امن البلاد والتزامهم بدلك ونشر مواضيع للتوعية ولما وصل اليه المغرب من حضارة وان الفثنة من الشيطان الرجيم

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