الخميس 01 يونيو 2017
المفوضية الأوربية توجه ضربة قوية للجزائر وبوليساريو

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1 تعليق

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    Said

    Adem adem toi tu ‘es un traitre rakhiss pourquoi tu va pas aider le peuple kabyle ça ç’est le vrai probleme le peuple kabyle veut une république libre et indépendante des charlots comme toi minable

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