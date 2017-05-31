المفوضية الأوربية توجه ضربة قوية للجزائر وبوليساريو

تلقى نواب بالبرلمان الأوربي، ضربة قوية من المفوضية الأوربية، بعدما حاولوا القيام بمناورات للتشكيك في الاتفاقيات التجارية الموقعة بين الاتحاد الأوربي والمغرب.

وجاء جواب المفوض الأوربي المكلف بالصيد البحري كارمينو فيلا، والذي نشره البرلمان الأوربي، أمس الثلاثاء، ليضع حدا لمناورات هؤلاء النواب المعروفين بخدمتهم الأجندة الجزائرية، إذ أكد لهم أن “بروتوكول الاتفاق المتعلق بالصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي يهم مجموع المياه الإقليمية للمملكة المغربية بما فيها الصحراء، ويضم مقتضيات تضمن بشكل مطلق انسجامه مع القانون الدولي ويخدم مصالح جميع الساكنة المعنية”.

وشدد المفوض الأوربي على أن جميع التعديلات التي تم إدخالها على الاتفاق وخاصة فيما يتعلق بحصص الصيد ” تتلاءم بشكل كامل مع مقتضيات القانون الدولي ذات الصلة “.

ودخل بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي حيز التنفيذ في 15 يوليوز 2014 لمدة تدوم أربع سنوات.

وبالنسبة للمفوضية الأوربية فإن هذا الاتفاق يشكل “نموذجا للحكامة الدولية المسؤولة للصيد”، وثاني أهم اتفاق من نوعه، وينتمي إلى جيل جديد من اتفاقات الصيد والذي تم التوقيع عليه بعد إصلاح السياسة المشتركة للاتحاد في مجال الصيد، والتي تؤكد على بالأساس على البيئة المستدامة والمردودية الاقتصادية والشرعية الدولية

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