الخميس 01 يونيو 2017
الأمم المتحدة تطالب المغرب والجزائر بحل للسوريين على الحدود

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1 تعليق

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    مغربي وطني

    الموضوع معروف االجزائر هي المسؤولة هي من سمحت بدخول السوريين الى اراضيهم لتطردهم الى الحدود المغربية وكان على الجزائر الماردة الجبانة التكفل بهم وليس طردهم الى الحدود المغربية هده مسؤولية الحجكومة الجزائر التي لم تراقب حدودها هي من يجب توجه لها اللوم مباشرة للتكفل بالسوريين ربما دفعت رشاوي للامم لانها جبانة مرتزقة عالميا هي من تستفز بائ شيء ضد امن وعزة المملكة العربية المغربية

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