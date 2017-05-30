الأمم المتحدة تطالب المغرب والجزائر بحل للسوريين على الحدود

قالت قناة “فرانس 24″، إن الأمم المتحدة طالبت المغرب والجزائر بإيجاد حل سريع للمهاجرين السوريين العالقين في الحدود بينهما منذ فترة ليست بقصيرة.

وأكدت القناة نفسها، أن الأمم المتحدة على علم بالوضع الصعب الذي يعانيه 41 مهاجرا سوريا في الحدود المغربية الجزائرية.

وكان المغرب قد أدان في فترة سابقة، طرد الجزائر لمهاجرين سوريين للحدود بين البلدين، كما أطلع الأمم المتحدة على الوضع بشكل دقيق، وحذر من أن أفعال الجزائر ستؤدي إلى ما لا يمحد عقباه.

ووفر المغرب كل الظروف المواتية لمهاجرين سوريين وأفارقة على الأراضي المغربية، كما تعتبر المملكة مثالا في التعامل مع المهاجرين، بناء على تصريحات مسؤولين أمميين.

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