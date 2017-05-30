مشقاقة أمام استئنافية البيضاء

انتهى البحث الذي أوكل إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، في شأن قضية المستشار رشيد مشقاقة، بعد إحالة ملفه عليها من قبل الوكيل العام للمحكمة ذاتها، إلى إجراء بحث بشأن شبهة الإرتشاء الذي ضبط بها.

وأفادت مصادر “الصباح” أن الغرفة التي انكبت الجمعة الماضي على دراسة الملف قررت بعد البحث في أوراق القضية وفي محضر الضبط والاستماع إلى إحالة الملف على محكمة الاستئناف بالبيضاء، كما هو منصوص عليه المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية، التي تفيد أنه للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن يحيل القضية بملتمس إلى الغرفة الجنائية بالمحكمة المذكورة التي تقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء تحقيق، وفي حالة الإيجاب، تعين محكمة استئناف غير المحكمة التي يباشر في دائرتها المعني بالأمر مهمته. وينتدب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعينة لهذا الغرض قاضياً للتحقيق أو مستشاراً بمحكمته لإجراء البحث في الوقائع موضوع المتابعة، مشيرة في الوقت نفسه أن الأمر سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، مباشرة بعد توصل الرئيس الأول بملف القضية.

ولم تخف المصادر ذاتها أن يشهد الملف تطورات عدة بالنظر إلى أن رشيد مشقاقة رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط والذي يتهم بأنه محط شبهة بالرشوة بعد الكمين الذي نصب إليه ينفي الاتهام الموجه إليه ويعتبر أن الأمر مجرد عملية أريد منها المس بتاريخه القضائي وبجرأته في تناول المواضيع التي تخص العدالة بصفة عامة.

وقفت “الصباح” على معطيات مهمة حول الملف، الذي وضع رئيس منتدى المغربي للقضاة الباحثين في شبهة الارتشاء، أنه يخص نفقة، وكانت الغرفة التي يرأسها القاضي قد قررت إجراء خبرة فيه لأجل النظر في المبالغ التي سبق الحكم فيها على المشتكي في المرحلة الابتدائية، وكانت تلك نقطة البداية في تعارف المشتكي مع القاضي، قبل أن ينتهي الأمر بكمين بالقرب من منزل القاضي، حين التقاه المشتكي وقدم له ظرفا مغلقا، لم يتمكن من فتحه، قبل حضور رجال الشرطة الذين طلبوا منه معرفة ما في الظرف، الذي تبين فيما بعد أن به2000 درهم التي كانت موضوع نسخ من قبل الوكيل العام لاستئنافية الرباط وبعض الأوراق البيضاء، والتي تشكل تسبيقا في انتظار إصدار حكم لفائدته، وهي الرواية التي ينفيها القاضي لكن المحاضر الرسمية تؤكدها، ومن المحتمل أن يكشف البحث الذي سيجرى معه على معطيات ىمهمة في هذه القضية، وما إذا كان الأمر بالفعل يخص رشوة أم تصفية حسابات.

ومباشرة بعد واقعة ضبط القاضي متلبسا بالرشوة، أصدرت وزارة العدل بلاغا في الموضوع أكدت فيه أن قاضيا مستشارا بمحكمة الاستئناف بالرباط يرأس في الوقت نفسه إحدى الجمعيات المهنية للقضاة ضبط متلبسا بتسلم رشوة من أحد المواطنين الأربعاء الماضي. وأفاد البلاغ أن عملية الضبط تمت تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ملف القضية سيحال طبقا لأحكام المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، لعرضه على أنظار الغرفة الجنائية بالمحكمة نفسها. وذكرت الوزارة في بلاغها أن هذه العملية جاءت بعد عدة حالات مماثلة كانت آخرها تتعلق بقاض مستشار بمحكمة النقض ضبط هو الآخر متلبسا بتلقي رشوة، مؤكدة في الوقت نفسه على أن القانون يسري على الجميع وأن تطبيقه سيأخذ مجراه الطبيعي بكل حزم ومسؤولية لمواجهة الانحرافات والتصدي لكل أشكال الفساد.

كريمة مصلي

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