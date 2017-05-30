محتجو الريف يواجهون تهمة المس بسلامة الدولة

الزفزافي هرب واعتقال 21 ناشطا وإصابة 40 عنصرا من القوات العمومية

كشفت مصادر مطلعة ومأذونة لـ”الصباح”، أن مجموع الأشخاص الموقوفين من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على خلفية أحداث الريف، حدد زوال أمس (الأحد)، في 21 شخصا، يشتبه في تورطهم في ما شهدته المنطقة خصوصا في تواريخ 26 و29 مارس الماضي، من أعمال تخريب وعنف ومس بالنظام العام وإضرام النار واستهداف عناصر من الأمن الوطني والدرك الملكي.

وفي ما يتعلق بحصيلة المواجهات، التي تشهدها المنطقة منذ الجمعة الماضي، فقد بلغ عدد المصابين في صفوف القوات العمومية 40 فردا، اثنان منهم في حالة خطيرة، استدعت نقلهما إلى المستشفى العسكري بالرباط.

وتندرج تلك المستجدات، ضمن االتطور اللافت الذي عرفته قضية احتجاجات الريف، منذ أول أمس (السبت)، من خلال فتح المتابعة القضائية في حق منظمي الاحتجاجات من أجل تهم ثقيلة جدا، إذ أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، اعتقال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عددا من الأشخاص، من أجل الاشتباه في ارتكابهم جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة ووحدة المملكة وإهانة رموزها، بتمويل ودعم لوجستيكي من خارج الحدود.

وقال الوكيل العام للملك، إن الأشخاص الموجودين رهن الحراسة النظرية من أجل التحقيق معهم، عددهم 20 فردا، يتوزعون إلى مرتكب ومحرض، وأفضت الأبحاث الأولية، إلى “توفر شبهة استلامهم تحويلات مالية ودعم لوجسيتيكي من الخارج، بغرض القيام بأنشطة دعائية من شأنها المساس بوحدة المملكة وزعزعة ولاء المواطنين للدولة والمؤسسات، وإهانة ومعاداة رموز المملكة”.

ولم يخف الوكيل العام للملك، أن فتح المتابعة والأبحاث في حق المشتبه فيهم، ليس وليد لحظة اعتقالهم الجمعة والسبت الماضيين، إذ أشار إلى أن الأفعال المنسوبة إلى الموقوفين، وقعت طيلة المدة التي تلت وفاة السماك محسن فكري، بقوله إن “تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث جاء بعد تبليغ النيابة العامة بارتكاب أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي في أعقاب الواقعة التي عرفتها الحسيمة منذ حوالي سبعة أشهر”.

وكشف الوكيل العام أن الأبحاث مع الموقوفين، تشمل كذلك أحداث عنف وفوضى وقعت في الحسيمة وإمزورن وبني بوعياش، في فترات متفرقة من الأشهر الماضية، من قبيل إحراق إقامة مخصصة لرجال الأمن، إذ قال إن أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، “جمعت وحصلت قرائن وأدلة حول تورط الأشخاص الموقوفين في جنايات وجنح تمس النظام العام وسلامة الموظفين العموميين، وما ترتب عنها من تخريب وإضرام للنار وأفعال إجرامية أخرى”.

ولم يعلن الوكيل العام أسماء الموقوفين العشرين، غير أن المعطيات المتداولة من قبل أسر ولجان مرتبطة باحتجاجات الريف، تشير أن بينهم بعض رموز الحراك، من قبيل محمد جلول، الذي غادر السجن في أبريل الماضي بعد أن أمضى فيه 5 سنوات عن أحداث بني بوعياش في 2012، لكن سرعان ما صار من قياديي الخلية التي يقودها الزفزافي، ومحمد المجاوي، وهو رجل تعليم انتمى سابقا إلى تنظيمات يسارية من قبيل النهج الديمقراطي وجمعية للمعطلين.

وفيما تضم لائحة المعتقلين، وفق معلومات غير رسمية، أربعة من نشطاء معتصم “تلارواق”، الذين منعوا قبل أيام مروحية جاء على متنها وزير الداخلية إلى إساكن من التحليق، مازال مصير ناصر الزفزافي، قائد احتجاجات الريف، مجهولا، فرغم أن القوة العمومية اقتحمت بيته الجمعة الماضي في وقت كان فيه يلقي خطابا من فوق سطح قريب مرتديا قميصا أخضر، إلا أنه أفلت من الاعتقال، وهي الواقعة التي تلاها، بعد دقائق، انتشار شريط “فيديو” له يرتدي فيه قميصا أسود، يشير فيه أنه بخير وفي أمان.

ويظل مصير ناصر الزفزافي مجهولا، في وقت صدر بشأنه أمر بإلقاء القبض من قبل الوكيل العام للملك بالحسيمة، منذ ليلة الجمعة الماضي، بغرض “البحث معه وتقديمه أمام النيابة”، على خلفية تورطه “في عرقلة حرية العبادات وتعطيلها أثناء صلاة الجمعة،من خلال منع الإمام من إكمال خطبته، وإلقاء خطاب تحريضي داخل المسجد، أهان الإمام، وأحدث اضطرابا أخل بهدوء العبادة ووقارها وقدسيتها”.

وأحدثت تلك التطورات، بعض الاحتقان ميدانيا، إذ خرج عشرات الشباب بالحسيمة والمراكز المحيطة بها، بعد صلاة تراويح أول يوم من رمضان الحالي، في مسيرات عفوية تندد بالاعتقالات، كثير منها اعترضتها القوة العمومية، ما أدى إلى بعض المشاحنات، تمظهرت في منطقة إمزورن في مطاردات في شوارع المدينة، إلى حدود اقتراب موعد الفجر، وهي الأحداث، التي عرفت تحريك الأمن الوطني، لشاحنة تفريق التجمهرات بالمياه في مواجهة بعضها.

يشار إلى أسر بعض المعتقلين على ذمة التحقيق، رجحت نقل بعضهم إلى مكاتب الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء للتحقيق معهم داخلها، كما بدأ جمعيات حقوقية ونقباء سابقون، ينسقون من أجل إقرار خطة لمواكبة التطورات الجارية من خلال الملاحظة الحقوقية والمؤازرة أمام القضاء، في وقت أكد الوكيل العام بالحسيمة، حرص النيابة العامة على احترام جميع الشكليات والضمانات المقررة قانونا.

امحمد خيي

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