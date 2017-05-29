الثلاثاء 30 مايو 2017
اعتقال ناصر الزفزافي قبل قليل

مقالات ذات صلة

5 تعليقات

  1. 1

    faouzi

    ou est la liberté d ‘ expression chez le monde arabe….??

    الرد
    1. 1.1

      سعيد

      حرية التعبير هي منع الناس من الصلاة في المسجد

      الرد
      1. 1.1.1

        سعيد

        حرية التعبير هي السب وإثارة النعرات بين مكونات الشعب المغربي. وانت تعرف بماذا ينعت أهل وسط المغرب من طرف هذا الشخص والقطيع الذي يسايره في حماقاته. الله ينعل لما يحشم.

        الرد
  2. 2

    roche

    حقوق الانسان
    هي لما نعرف
    مالنا
    وما علينا
    خاصة اتجاه الوطن
    ربما قد يكون لك الحق الدستوري
    لكن ليس لك الحق في اهانة و عدم اعتبار وطنك
    عدو اعتبار رممز الوطن تشوبه شبهات
    نحن معكم في حقوقكم
    ونحن جند مجندين لهدا الوطن
    الله الوطن الملك

    الرد
  3. 3

    محند

    إلى صاحب التعليق محمد ليمام أكيد أنك مأجور من نظام المخزن فأنت و أمثالك مندسين في إطار حملة موجهة و منظمة و هستيرية ضد كل ما هو جزائري كعامل من عوامل بقاء نظام المخزن الذي يعلق كل إخفاقاته على الجزائر التي صورها لكم أنها بعبع لسمح الله ستكون هي وراء زلزال قد يصيب المغرب وهو بأمر من الله إتقوا الله في الجزائر فالشعب الجزائري يكن كل التقدير و الحب لشقيقه الشعب المغربي و لا تنجروا وراء أجهزة مخابرات نظام المخزن .

    الرد

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

"الصباح" هي النسخة الالكترونية لصحيفة الصباح الورقيةّ، صحيفة مغربية مستقلة تصدرها مجموعة ايكوميديا
موقع جريدة الصباح 2016

Desktop Version Mobile Version