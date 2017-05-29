اعتقال ناصر الزفزافي قبل قليل

اعتقل الأمن صباح اليوم الاثنين، ناصر زفزافي، زعيم الحراك الشعبي الذي يشهده الريف في الفترة الأخيرة، حسب مصدر حكومي لوكالة “فرانس برس”.

وقال المصدر للوكالة، “لقد أوقف زفزافي”، الذي كان ملاحقا من القضاء منذ مساء الجمعة الماضي، بتهمة تهجمه على إمام مسجد أثناء إلقائه خطبة الجمعة.

وأكد مسؤول في وزارة الداخلية لوكالة “فرانس برس” أيضا توقيف زفزافي.

وتمكن الزفزافي من الإفلات من الشرطة بعد محاولة اعتقاله الجمعة الماضي.

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