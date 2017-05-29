اعتقال ناصر الزفزافي قبل قليل

اعتقل الأمن صباح اليوم الاثنين، ناصر زفزافي، زعيم الحراك الشعبي الذي يشهده الريف في الفترة الأخيرة، حسب مصدر حكومي لوكالة “فرانس برس”.
وقال المصدر للوكالة، “لقد أوقف زفزافي”، الذي كان ملاحقا من القضاء منذ مساء الجمعة الماضي، بتهمة تهجمه على إمام مسجد أثناء إلقائه خطبة الجمعة.
وأكد مسؤول في وزارة الداخلية لوكالة “فرانس برس” أيضا توقيف زفزافي.
وتمكن الزفزافي من الإفلات من الشرطة بعد محاولة اعتقاله الجمعة الماضي.
5 تعليقات
faouzi
ou est la liberté d ‘ expression chez le monde arabe….??
سعيد
حرية التعبير هي منع الناس من الصلاة في المسجد
سعيد
حرية التعبير هي السب وإثارة النعرات بين مكونات الشعب المغربي. وانت تعرف بماذا ينعت أهل وسط المغرب من طرف هذا الشخص والقطيع الذي يسايره في حماقاته. الله ينعل لما يحشم.
roche
حقوق الانسان
هي لما نعرف
مالنا
وما علينا
خاصة اتجاه الوطن
ربما قد يكون لك الحق الدستوري
لكن ليس لك الحق في اهانة و عدم اعتبار وطنك
عدو اعتبار رممز الوطن تشوبه شبهات
نحن معكم في حقوقكم
ونحن جند مجندين لهدا الوطن
الله الوطن الملك
محند
إلى صاحب التعليق محمد ليمام أكيد أنك مأجور من نظام المخزن فأنت و أمثالك مندسين في إطار حملة موجهة و منظمة و هستيرية ضد كل ما هو جزائري كعامل من عوامل بقاء نظام المخزن الذي يعلق كل إخفاقاته على الجزائر التي صورها لكم أنها بعبع لسمح الله ستكون هي وراء زلزال قد يصيب المغرب وهو بأمر من الله إتقوا الله في الجزائر فالشعب الجزائري يكن كل التقدير و الحب لشقيقه الشعب المغربي و لا تنجروا وراء أجهزة مخابرات نظام المخزن .