حداد في سطاد بوفاة بنحساين

يوارى جثمان عبد الله بنحساين، المسؤول الرياضي السابق، اليوم (الثلاثاء) بمقبرة الشهداء بالرباط، بعد أن وافته المنية بفرنسا السبت الماضي عن 76 سنة.

ولعب بنحساين لسطاد المغربي لكرة اليد، وكان ضمن الجيل الذهبي للمنتخب الوطني الذي احتل الرتبة العاشرة عالميا، كما لعب للدفاع الجديدي، وترأس جامعة اليد ثماني سنوات من 1981 إلى 1989، وترأس المكتب المديري لسطاد لسنوات، وترأس فرع كرة القدم بالنادي، كما ترأس الفتح الرياضي لكرة القدم، وكان وراء تعاقده مع بادو الزاكي لاعبا ومدربا.

وشغل بنحساين مهام أخرى، منها أمين مال جامعة كرة القدم في عهد الجنرال حسني بنسليمان، وأمين مال اللجنة الأولمبية، كما ترأس لجنة الانتخابات في عهد فوزي لقجع، قبل أن يتركها لأحمد غايبي.

ويحسب لبنحساين، الذي خلفت وفاته حزنا كبيرا في أوساط سطاد المغربي، حسب رئيسه الحالي جمال السنوسي، أنه كان يمول فروع النادي من ماله الخاص، كما مول بعض معسكرات المنتخب الوطني لكرة اليد من ماله الخاص أيضا.

وقال السنوسي إن الراحل ظل يساعد أندية الرباط من ماله أيضا، كما ساعد فريق الرابطة البيضاوية، مضيفا أنه كان أول من اقترح تحويل الأندية إلى شركات في 2002.

ع.م

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