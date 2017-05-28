الثلاثاء 30 مايو 2017
فيديو .. الزفزافي يشرح سبب اعتدائه على إمام مسجد

مقالات ذات صلة

2 تعليقات

  1. 1

    roche

    يا اخي الزفزافي
    كلنا متضامنين مهكم في حقوقكم الدستورية
    لكن الحراك يشوبه شبهات
    اين الحسيمة توجد في الغرب
    ادا الوطن له رموز
    واقوى رموزه الراية المغربية
    وقلت التقيت باخوانك خارج المسجد
    وحكوا لك عن الخطبة
    ومن حرية الرلي القبول الراي الاخر
    ادا كان عليك ان لا تهتك حرمة المسجد
    كان الافضل ان تدهب لمسجد اخر
    ومادام الوزراء لا تتق فيهم
    وهم ارسلو من طرف الملك
    ادا من سيتابع المشاريع
    هناك خلط في الامور
    وما دنب القوات التي هاجمتموهم
    مع الاسف كل موتق
    لو لم تزغ في خطاباتك لما وقع ما وقع
    ان لم تتق في احد
    هل سنتيق فيك انت ؟
    لابد من ترك الوزراء ان يعملوا
    والراية المغربية تعبر عن الوطنية

    الرد
  2. 2

    driss

    anta ala hak yasayidi aanaka allah fi addifaa ala houkoukikoum

    الرد

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

"الصباح" هي النسخة الالكترونية لصحيفة الصباح الورقيةّ، صحيفة مغربية مستقلة تصدرها مجموعة ايكوميديا
موقع جريدة الصباح 2016

Desktop Version Mobile Version