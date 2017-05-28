فيديو .. الزفزافي يشرح سبب اعتدائه على إمام مسجد

الأخبار القادمة من الأسواق وبعض المساحات التجارية الكبرى لا تسر فقيرا ولا غنيا، وتنبئ برمضان ملتهب سيأتي على ما تبقى من قدرة شرائية تعرضت، خلال خمس سنوات الماضية، لضربات موجعة. منذ أسبوع، انسحبت الدولة وأجهزة الرقابة وحفظ الصحة ومراقبة الجودة والتهريب من فضاءات التسوق و... اقرأ المزيد