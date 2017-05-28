فيديو .. الزفزافي يشرح سبب اعتدائه على إمام مسجد

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2 تعليقات
roche
يا اخي الزفزافي
كلنا متضامنين مهكم في حقوقكم الدستورية
لكن الحراك يشوبه شبهات
اين الحسيمة توجد في الغرب
ادا الوطن له رموز
واقوى رموزه الراية المغربية
وقلت التقيت باخوانك خارج المسجد
وحكوا لك عن الخطبة
ومن حرية الرلي القبول الراي الاخر
ادا كان عليك ان لا تهتك حرمة المسجد
كان الافضل ان تدهب لمسجد اخر
ومادام الوزراء لا تتق فيهم
وهم ارسلو من طرف الملك
ادا من سيتابع المشاريع
هناك خلط في الامور
وما دنب القوات التي هاجمتموهم
مع الاسف كل موتق
لو لم تزغ في خطاباتك لما وقع ما وقع
ان لم تتق في احد
هل سنتيق فيك انت ؟
لابد من ترك الوزراء ان يعملوا
والراية المغربية تعبر عن الوطنية
driss
anta ala hak yasayidi aanaka allah fi addifaa ala houkoukikoum