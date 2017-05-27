الأحد 28 مايو 2017
معتقلو حراك الريف “تلقوا أموالا من الخارج”

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3 تعليقات

  1. 1

    nouredine

    les rifains les xénophobes les racistes la race maudite

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  2. 2

    nouredine

    ou sont les gardes de corps

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  3. 3

    Abouhossam

    اين الزعيم ؟ ظهر القط هرب الفأر؟ما يقع لأهل الحسيمة كمثل الكلب الذي يكون مربوط لمدة طويلة ما ان تعطيه الحرية لا يحسّن التصرف بها حيث يبدأ في عظ الناس ، يريدون من الحكومة والدولة حقوق لاكنهم لا يعترفون بها يدعون الوطنية ولا يحملوا الراية الوطنية بل العكس يحملون رايات انفصالية صنعت بالخارج، مشكلتهم انهم أرادوا التعجيز بمطالبهم لا كن لما الحكومة قربت منهم انفضح امرهم انهم في الحقيقة يريدون شيئ اخر . خسرتم أربعون مليون مغربي كان يتعاطف معكم يا اوباش

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