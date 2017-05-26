رمضان غدا بالمغرب

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قبل قليل، أن غد السبت، أول أيام رمضان بالمغرب.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها، بأنها راقبت هلال شهر رمضان 1438هـ، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا، وعليه فإن فاتح شهر رمضان 1438 هو يوم غد السبت 27 ماي 2017.

تعليقات