رسالة من بوتفليقة إلى الملك

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وعبر الرئيس الجزائري في هذه البرقية لجلالة الملك وأسرته الشريفة عن “أصدق التهاني الأخوية مشفوعة بأحر التمنيات بموفور الصحة وسابغ الهناء والعافية، وللشعب المغربي الشقيق بمزيد من النمو والرفاهية بقيادتكم الرشيدة، وأن يجعل الله هذا الشهر الفضيل فاتحة خير ويمن وبركة علينا جميعا وعلى الأمة الاسلامية قاطبة”.

ومما جاء في برقية الرئيس الجزائري: “وأدعو المولى العلي القدير أن يمتعنا بفضائل الصيام والقيام ويعيننا على مواصلة مساعينا المشتركة من أجل تقدم وازدهار شعبينا الشقيقين وكافة شعوب المنطقة بالتشبع بما فيهما من المعاني الروحية السامية وما فيهما من قيم التعاضد والتكاتف والتآزر بين المسلمين”.

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