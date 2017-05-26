الثلاثاء 30 مايو 2017
رسالة من بوتفليقة إلى الملك

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1 تعليق

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    abdelmjid

    slm 3alaykom kalam jamil kolona ikhwa had machakil wrah ghir lihod al masoniya li tafre9 a cho3ob

    الرد

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