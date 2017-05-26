فيديو .. الزفزافي “محيح” في مسجد بصلاة الجمعة

تجاوز «الزعيم» جميع الحدود، ولم يعد فقط صوتا لاحتجاجات الريف وناطقا باسمه ومعبرا عن مطالبه، بل تحول إلى «ممثل» للنيابة العامة وقاض يوزع صكوك الاتهام وأحكام الإجرام والتسفيه واللصوصية وسفك الدماء على الجميع، ولا يتورع في ذكر وزراء، ومسؤولين في الدولة بأسمائهم، متهما إياه... اقرأ المزيد
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1 تعليق
roche
هل كان عمر يقتحم المساجد
فقد هتكت حرمة بيت الله
هدا خطاب اخر
خارج عن لعبة الاحتجاجات والمطالب
خطاب تطرفي
مع الاسف
الان نرى منك اعوجاجا
ولواه لواه
زغت زغت بزاف
يجب ايقاف هده المهزلة