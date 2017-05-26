السبت 27 مايو 2017
فيديو .. الزفزافي “محيح” في مسجد بصلاة الجمعة

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1 تعليق

  1. 1

    roche

    هل كان عمر يقتحم المساجد
    فقد هتكت حرمة بيت الله
    هدا خطاب اخر
    خارج عن لعبة الاحتجاجات والمطالب
    خطاب تطرفي
    مع الاسف
    الان نرى منك اعوجاجا
    ولواه لواه
    زغت زغت بزاف
    يجب ايقاف هده المهزلة

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