شيكـات تجـر أمنييـن للتحقيـق

فتحت المديرية العامة للأمن الوطني، تحقيقا داخليا مع أربعة أمنيين مكلفين بحراسة معقل المنطقة الأمنية ابن امسيك بالبيضاء، اتهمهم موقوف في الحراسة النظرية من أجل إصدار شيكات بدون رصيد، بسرقة مبلغ مالي، سلمه لهم قريبه، بناء على مكالمة أجراها من داخل المعقل. وأفادت مصادر “الصباح” أن رئيس المنطقة الأمنية استمع إلى الأمينين الأربعة والمشتبه فيه في محاضر داخلية، قبل أن يرفع تقريرا إلى المديرية العامة، بعد أن تبين أنهم تورطوا في خرق كبير للضوابط المهنية، مع تمسك الموقوف بضياع جزء من المبلغ. وتعود تفاصيل القضية عندما أوقفت الشرطة القضائية لابن امسيك، المتهم بناء على شكاية تقدم بها شخص يتهمه بتسليمه شيكات دون رصيد، فأمرت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع وضع المتهم تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث. وأثناء وضع المتهم في المعقل بمقر أمن ابن امسيك، أغرى أمنيين مكلفين بالحراسة من أجل تسليمه هاتفا محمولا، فنفذ طلبه رغم أنه مخالف للقانون، ليربط اتصالا بقريب له، وأشعره باعتقاله، وطلب منه إحضار مبلغ مالي مهم لتسديد قيمة هذه الشيكات المتابع من أجلها، لآدائها للمشتكي لحظة تقديمه أمام وكيل الملك، مقترحا عليه تسليم هذه المبلغ للأمنيين المكلفين بحراسة المعقل. سلم قريب الموقوف المبلغ المالي للأمنيين حسب الاتفاق، قبل أن يربط المتهم من جديد اتصالا بالمشتكي، يشعره بتوفره على قيمة الشيكات، ملتمسا منه التنازل عن متابعته أثناء تقديمهما أمام النيابة العامة. أثار اتصال المتهم من داخل المعقل، استغراب صاحب الشكاية، فأشعر رئيس المنطقة الأمنية لابن امسيك بالأمر، فأمر بفتح بحث داخلي، تم الوقوف فيه على كل تفاصيل هذه القضية المثيرة، بعد الاستماع إلى الأمنيين الأربعة والمشتبه فيه، وحجز المبلغ المالي. لكن صدمة الأمنيين لن تتوقف عند هذا الحد، بل سيجدون أنفسهم أمام ورطة كبيرة، عندما كشف الموقوف أنه تمت سرقة جزء من المبلغ المالي الذي سلم للأمنيين للاحتفاظ به، ليتم الاستماع إليهم مجددا حول هذه التهمة التي نفوها، متشبثين أن المبلغ المحجوز هو ما تم تسلمه من قريب المتهم. ودخلت المديرية العامة للأمن الوطني على الخط، باستدعاء الأمنيين الأربعة إلى مقر لجنة التأديب بالرباط للاستماع إلى إفادتهم، بعد أن تبين تورطهم في خرق الضوابط المهنية التي تفرض تجريد أي شخص وضع في الحراسة النظرية من أي شيء، خصوصا الهواتف المحمولة، حتى لا يستغل الهاتف لتحريف مسار البحث والتحري.

مصطفى لطفي

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