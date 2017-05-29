الثلاثاء 30 مايو 2017
خلاف حول أرض ينتهي بجريمة قتل

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1 تعليق

  1. 1

    ياسين

    الجهل و الغضب دائما هو سبب الشرور

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