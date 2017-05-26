الجمعة 26 مايو 2017
منظمة الصحة العالمية تمنح ميدالية ذهبية للأميرة للا سلمى

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1 تعليق

  1. 1

    roche

    مبروك عليك الالة سلمى
    عمل جبار تقومين به
    الله يعاونك

    الرد

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