الأحد 28 مايو 2017
دراسة .. اللحوم الحمراء تزيد من خطر الموت

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1 تعليق

  1. 1

    كمال

    اللحم….الاحمر شهي….ولايقتل….
    ..الفقر هو الذي يقتل ويسبب….السرطان…..

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