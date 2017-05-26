السبت 27 مايو 2017
خروقات التعمير تستنفر عمالة سطات

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1 تعليق

  1. 1

    said

    ce qui se passe à Settat ne représente même pas une seule goutte par rapport à ce qui existe dans la province de nouasser ou les responsables ont amassé des fortunes surtout à Oulad Azzouz et bouskoura . les responsables au niveau central n’ont qu’a consulté les images satellitaires pour découvrir la catastrophe et éviter l’irréparable.nouaceur

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