الثلاثاء 30 مايو 2017
أشغال أنبوب الغاز تصيب الجزائر بالسعار

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1 تعليق

  1. 1

    مغاربي

    يراهن المغرب على هذا المشروع لاعطاء الشرعية لاحتلاله الاراضي الصحراوية و وضع اوربا امام الامر الواقع. حيث ان الاوروبيون لا يهمهم لمن تكون هذه الاراضي بقدر مايهمهم استنزاف خيراتها عبر عملاءهم في المنطقة. هذا من جهة
    و لان تمويل المشروع ليش مغربيا فلا حاجة للخوف من احتمال تعرض الانبوب لاي عمل تخريبي قد يقوم به “مخرب” لانه يمر في اراض لم يفصل فيها بعد قانونا.

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