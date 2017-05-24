الملك يبعث رسالة تهنئة للشكر

بعث الملك محمد السادس رسالة تهنئة إلى إدريس لشكر، بعد إعادة انتخابه كاتبا أول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قبل أيام، من قبل مؤتمره الوطني العاشر.

وجاء في هذه البرقية “ولنا اليقين، أنك، بفضل ما تتحلى به من خصال، وما هو معهود فيك من غيرة وطنية صادقة، وتشبث مكين بثوابت الأمة ومقدساتها، ستواصل النهوض بمهامك القيادية الحزبية، من أجل تعزيز مكانة حزبك في مشهد سياسي وطني تعددي، لمواصلة انخراطه، إلى جانب المنظمات السياسية الجادة، في توطيد النموذج الديموقراطي التنموي لبلادنا، خدمة للمصالح العليا للوطن والمواطنين”.

وأضاف جلالته “وإذ نطلب منك إبلاغ كافة أعضاء الحزب وهيآته عبارات تقديرنا السامي، فإننا ندعو الله تعالى أن يلهمك التوفيق والسداد في مهامك الحزبية والسياسية”.

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