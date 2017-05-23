ارتفاع عدد السياح الوافدين على أكادير

ارتفع عدد السياح الوافدين على أكادير خلال شهر أبريل الماضي، بمعدل 70ر21 في المائة، بحيث بلغ عدد الوافدين على هذه الوجهة من مختلف الجنسيات 98 ألف و683 سائحا، بينما كان عدد الوافدين في الفترة نفسها من السنة الماضية، ما مجموعه 81 ألف و 86 سائحا.

وتفيد الأرقام الصادرة عن المجلس الجهوي للسياحة لأكاديرـ سوس ماسة، أن هذا الارتفاع راجع إلى الانتعاشة التي عرفتها السوق السياحية الوطنية التي سجلت تحسنا بمعدل 25ر28 في المائة، بحيث وصل عدد الوافدين على أكادير من مختلف المدن المغربية 38 ألف و 719 سائحا في أبريل 2017، مقابل 30 ألف و 190 سائحا في الفترة نفسها من سنة 2016.

كما سجل ارتفاع في عدد الوافدين على مختلف وحدات الإيواء السياحي المصنفة في أكادير من السوق الفرنسية، التي احتلت الرتبة الثانية، وذلك بمعدل 26ر25في المائة، بحيث بلغ عدد السياح الفرنسيين الذين حلوا بمدينة الانبعاث في الشهر الماضي 15 ألف و 651 سائحا، مقابل 12 ألف و 495 سائحا في أبريل 2016.

وعرف توافد السياح الألمان على أكادير في الشهر الرابع من السنة الجارية انتعاشة بلغ معدلها 29ر25 في المائة مقارنة مع شهر أبريل 2016، بحيث انتقل عدد الوافدين على أكادير من مختلف المقاطعات الألمانية إلى 12 ألف و 267 سائحا،بينما بلغ عددهم 9 آلاف و 791 سائحا في أبريل 2016.

كما سجل تحسن في عدد السياح الوافدين على أكادير من السوق الإنجليزية، التي جاءت في الرتبة الرابعة من حيث عدد الوافدين، وذلك بمجموع 7 آلاف و 771 سائحا في أبريل الماضي، مقابل 6 آلاف و 25 سائحا في الشهر الرابع من سنة 2016.

وقد جاءت الفنادق المصنفة ضمن فئة 4 نجوم في مقدمة وحدات الإيواء السياحي بأكادير التي استقبلت العدد الأكبر من السياح خلال شهر أبريل الماضي بمجموع 35 ألف و 291 سائحا، متبوعة في الصف الثاني بالفنادق الفاخرة من فئة 5 نجوم التي استقبلت 22 ألف و 614 سائحا، ثم النوادي السياحية المصنفة في الرتبة الثالثة التي استقبلت 19 ألف و 111 سائحا وسائحة.

وبلغ معدل الملء في مختلف الفنادق والنوادي والإقامات السياحية المصنفة في هذه الوجهة خلال شهر ابريل الماضي نسبة 83ر51 في المائة، ليسجل بذلك تحسنا مقارنة مع شهر ابريل من سنة 2016 الذي بلغ فيه معدل الملء نسبة 28ر46 في المائة.

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