الأربعاء 24 مايو 2017
تفاصيل اليوم الأول من زيارة الوفد الوزاري للحسيمة

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1 تعليق

  1. 1

    أب شومور من 2014

    جلالة الملك يأمر, الحكومة تنفد
    جلالة الملك مشغول بأمور خارج المغرب, الحكومة تسرق ثم تنام.

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