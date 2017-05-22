الأربعاء 24 مايو 2017
الزفزافي يتبرأ من أي مطلب للانفصال في حراك الريف

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1 تعليق

  1. 1

    ب.عبدالواحد

    مطالب أهل الريف شرعية و معقولة و من يقول غير دلك فهو اما جاهل أو منافق ،و في غياب تغطية الأحداث على القناتين الأولى و الثانية ، نحمد الله على وجود الأنترنت و خاصة اليوتوب الدي مكننا من تتبع الأحداث و اكتشاف أكاديب من يتهم الريفيين بالرغبة في الانفصال .

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