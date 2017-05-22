الزفزافي يتبرأ من أي مطلب للانفصال في حراك الريف

توصل “الصباح” بتسجيل صوتي لناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، في رسالة وجهها إلى “التنسيقية الأوربية لدعم الحراك الشعبي بالريف”، يتبرأ من خلالها من المطالب الانفصالية لبعض أعضائها.

وتأكيدا لما نشرته جريدة الورقية “الصباح” في عددها الصادر اليوم الاثنين، فإن الرسالة أوضحت جليا أن سقف المطالب بالحسمية هي اقتصادية واجتماعية وثقافية محضة، لا علاقة لها بالنزعة الانفصالية.

وقال الزفزافي في رسالته، “رجاء رجاء رجاء الله اجازيكم بخير، فكروا في مستقبل الريف بعقلانية وأبعدوا إديولوجيتكم.. من أراد الانفصال فليدخل إلى المغرب ويتواجد بالميدان ويعلن مطالبه”.

وخلى البيان التأسيسي للتنسيقية الأوربية لدعم الحراك الشعبي بالريف، الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي بالعاصمة الإسبانية مدريد، من أي مطلب بالانفصال، كما دعم المطالب الاجتماعية والاقتصادية للحراك.

امحمد خيي (موفد الصباح إلى الحسيمة)

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