الثلاثاء 23 مايو 2017
الوفد الوزاري يتلقى سيلا من الشكايات بشوارع الحسيمة

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1 تعليق

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    حليم

    طريق سريع بين تازة والحسيمة…. ولما لا طريق سيار ؟؟؟؟؟؟؟؟

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