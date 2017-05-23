الشذوذ يقود إماما إلى السجن

أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الابتدائية بمراكش، الخميس الماضي، إماما سابقا بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد متابعته في حالة اعتقال، طبقا لملتمسات النيابة العامة، و فصول المتابعة، من أجل اغتصاب طفل لا يتجاوز عمره 16 سنة بدوار “ الزي” التابع للجماعة القروية وزكيتة، باقليم الحوز .

واعتقلت مصالح الدرك الملكي بامزميز، المتهم البالغ من العمر أزيد من سبعين سنة، إثر توصلها بخبر ممارسته الشذوذ الجنسي على طفل يبلغ من العمر 16 سنة، تحت شجرة في مكان خلاء بدوار “ الزي” التابع لجماعة وزكيتة.

وأفاد مصدر مطلع، أن الشيخ والقاصر ينتميان للدوار نفسه، واقتيد المتهم إلى مركز الدرك الملكي، لوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة المختصة، لاستكمال البحث والتحقيق، أنكر خلاله الظنين المنسوب إليه، في الوقت الذي اعترف القاصر بأنه مارس الشذوذ الجنسي مع الشيخ برغبته الشخصية ودون رغبة في المال، ليتم عرض الإمام السابق على العدالة لمحاكمته وفق المنسوب إليه .

محمد السريدي (الحوز)

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