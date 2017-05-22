خمس وفيات بالحاجب بسبب الكحول

أفادت السلطات المحلية لإقليم الحاجب، بأنه تم صباح اليوم الاثنين، تسجيل خمس وفيات بالمستشفى الإقليمي للحاجب والمستشفى الجهوي بمكناس لأشخاص بينهم امرأة واحدة، كانوا قد نقلوا إلى المستشفيين في أوقات مختلفة وانطلاقا من أماكن متفرقة بالحاجب.
وحسب المعطيات الأولية فإن وفاة الضحايا، الذين كان بعضهم يعيش حالة تشرد، يرجح أن تكون ناجمة عن استهلاكهم لكحول الاشتعال.
وقد تمكنت المصالح الأمنية من توقيف مزود الضحايا بهذه الكحول، حيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ظروف وأسباب هذه الوفيات.
1 تعليق
محمد
وجب تجريم التخدير وحمل السلاح الابيض والعربدة وتجريم القاصرين العنفيين في حالة العود وانه ليس من اسباب التشريد او الفقر او البطالة كما يدعون لمحاربة الجريمة والعنف وتخفيف الاكتضاض باالسجون وجب تطبيق الامن بقوة القانون وتنقيل معتقلي المدينة الى اخرى والعكس ومنع الالكترونيات بالسجون ومنع قِوادة إدخال الزوجة او الصديقة مع المعتقل لانه حرام في الشرع وتلقين التربية الاسلامية السليمة والصلاة والتربية الوطنية وحسن السلوك وتطبيق الاعمال الشاقة للعنفيين والسراق في حالة العود وتنقيل المعتقلين المجرمين الى السجون الجنوبية وتنفيد الاعدام للقتلة والارهاب بالشرع والقانون الى المفتي لان الحبس هو ان يُحبس المعتقل عن جميع حرياته التي لم يحترمها وسترون النتيجة بسرعةانها الحرية المطلقة للتسيب والجقير والسر قات والعيش مجانا لارهاب المواطن كدواغش الشارع اليومية تستنغل فتوى الحقوق المسيحية لتعربد بالشارع لضوضاء الناس