ترامب للمسلمين من السعودية: حاربوا التطرف

يدعو الرئيس الاميركي دونالد ترامب، بحسب مقتطفات من الخطاب الذي سيلقيه في وقت لاحق اليوم الأحد، قادة الدول العربية والمسلمة المجتمعين في الرياض، إلى مكافحة “التطرف الاسلامي” وعدم انتظار الولايات المتحدة لتقوم بهزيمة “العدو” نيابة عنهم.

ويقول ترامب، بحسب المقتطفات التي حصلت عليها وكالة “فرانس برس”، إن على الدول العربية والمسلمة “مواجهة ازمة التطرف الاسلامي والجماعات الارهابية الاسلامية”.

ويضيف “لا يمكن لدول الشرق الأوسط أن تنتظر القوة الأميركية لتقوم بسحق العدو نيابة عنها. على دول الشرق الأوسط أن تقرر طبيعة المستقبل الذي تريده”.

ويتجنب ترامب في خطابه استخدام عبارة “الإرهاب الإسلامي المتطرف” التي تستفز الكثيرين في العالم الاسلامي والتي تكررت في معظم خطابات الملياردير المثير للجدل أثناء حملته الانتخابية.

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