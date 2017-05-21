الثلاثاء 23 مايو 2017
ترامب للمسلمين من السعودية: حاربوا التطرف

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1 تعليق

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    مغربي مسن

    5 | مغربي مسن
    ترامب خليفة المسلمين 2017
    ترامب إمام المسلمين والعرب ةقد يعلن بعد قليل خليفة للمسلمين ، لأن داعش تكونت في البيت الأمريكي وتحضى بغطاء امريكي وتمويل خليجي .إذا ترامب يترأس قمتين إسلامية وعربية في جولته الأولى وهي سابقة في التاريخ ، فترامب ومحمد بن سلمان ربما درسى الوضع في العالم الإسلامي والعربي ففوض محمد بن سلمان ل.ترامب ان يقود المسلمين والعرب إلى محرقة فالرجل الأول في السعودية يقتل أهل القطيف .. ويقتل الشعب اليمني والسوري بمباركة الكيان الصهيوني الحليف الجديد لآل سعود الذي يعول عليه محمد بن سلمان في حمايته داخليا وخارجيا واستعان بالكيان الصهيوني في الإشراف على موسم الحج 2017وترامب حصل على صفقة تاريخية من آل سعود وسكوت الكيان الصهيوني عن الصفقة فنوايا آل سعود والرئيس الأمريكي يحمل عدة اشارات خطيرة في المنطقة وخاصة ما يتعلق بالقدس وزيارة السفير الأمريكي إلى القدس الشريف .فتصريح الجبير وزير الخارجية السعودي في الندوة الصحفية أشار إلى معطيات جد خطيرة جدا تحالف أمريكي سعودي(لمحاربة الإرهاب والتصدي لإيران ) يعني ان الحرب اليمنية الذي شنتها التحالف السعودي الأمريكي الإسرائلي ستطول وظهور وباء الكوليرة باليمن ناتج عن عدوان سعودي في الأسابيع الماضية حين حلق الطيران السعودي على اليمن دون ان تطلق القنابل على الشعب اليمني فتعجب الشعب اليمني من تلك الطلعات المكثفة في سماء اليمن ولم يسمعوا بأي انفجار فبعدها بأيام قليلة ظهر الوباء فالطيران السعودي حصل على سلاح فتاك لإبادة الشعب اليمني بطريقة خبيثة .ووصل على الوفيات بسبب الكوليرا ما يفوق 200 نفس والمصابين بالآلف .ولا من يقدم المساعدة لإنقاذ هذا الشعب المضياف والكريم .لا امم متحدة ولا الصليب الأحمر الدولي اما الدول العربية والإسلامية لا حديث عنها في هذا .فهي محكومة بالإراهاب ومحاربته . فترامب سيقدم لقادة الدول الإسلامية الدين المعتدل وكيف يمكن لهم الإشتغال عليه في مناهجهم التعليمية أهلا بخليفة المسلمين الجديد (ترامب )

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