السبت 27 مايو 2017
انغير بوبكر: زيارة الرئيس الأمريكي للسعودية بدون برنامج ديمقراطي

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1 تعليق

  1. 1

    مغربي

    السعودية هي البقرة الحلوب بالنسبة لامريكا،ازيد من500مليار دولار قيمة الصفقات التي وقعت بين الطرفين.

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