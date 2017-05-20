لائحة أعضاء المكتب السياسي للأحرار

انتهت قبل قليل أشغال المؤتمر الوطني السادس لحزب التجمع الوطني للأحرار المنعقد بالجديدة، بانتخاب أعضاء مكتبه السياسي البالغ عددهم 36، بعدما فوض أعضاء المجلس الوطني للحزب لرئيسه عزيز أخنوش اقتراح بعض الأسماء.

واقترح أخنوش 26 عضوا، ليتم الإعلان عن لائحة المكتب السياسي الجديد، إذ عرفت حضور بعض الأسماء الجديدة.

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عزيز أخنوش رئيسا

محمد عبو، محمد بوهدود بودلال، عبد القادر سلامة، حسن بنعمر، عبد الله غازي، محمد الرزمة، محمد بوهريز، فاطمة مروان، نوال المتوكل، منصف بلخياط، حسن الفيلالي، أنيس بيرو، نبيلة الرميلي، حسن عكاشة، محمد القباج، سعيد شباعتو، محمد بودريقة، جليلة مرسلي، شفيق بنكيران، بدر الطاهري، صلاح الدين مزوار، مصطفى المنصوري، مصطفى بايتاس، حسن بلخياط، سعد الدين برادة، عمر مورو، مولاي حفيظ العلمي، محمد بوسعيد، محمد أوجار، رشيد الطالبي العلمي، امباركة بوعيدة، لمياء بوطالب، توفيق كميل، محمد البكوري، أمينة بنخضرا، ويوسف شيري.

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