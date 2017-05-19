أخنوش يفتح قلبه في مؤتمر الأحرار بالجديدة

حيى عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني متمنيا له النجاح في مهمته بمعية جميع مكونات الحكومة، موضحا أنه معتز بالأغلبية الحكومية الحالية.

وأوضح أخنوش في كلمة ألقاها اليوم الجمعة، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني السادس لحزب الحمامة بالجديدة، والذي حضره رئيس الحكومة وعدد من الوزراء والسياسيين وأصدقاء الحزب الأجانب، أن ” السياسة ليست الضرب والتجريح والدسائس والمكائد، بل هي الالتزام والوفاء وربط المسؤولية بالمحاسبة”، مبرزا أن “المغاربة يؤمنون بشخصيتهم المتعددة، وكلنا نشأنا في بيئة واحدة”.

وقال إنه لم يكن ليلج السياسة، إذ تلقى نصائح عديدة في بداياته بالابتعاد عنها، غير أنه أصر على ذلك بعد تفكير عميق، ووجد بعدها أن المشكل يكمن في “الخطابات المصطنعة والعبارات الرنانة المستوردة وفي الوعود الكاذبة والشعارات ونظريات المؤامرة”.

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