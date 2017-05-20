فرانس 24: الملك من بين أهم المدعوين لقمة ترامب والعرب بالرياض

قالت قناة “فرانس 24” الفرنسية، إن الملك محمد السادس يوجد من بين أبرز المدعوين لقمة دونالد ترامب والسعودية بالرياض اليوم السبت.

وأضافت القناة أن “الرئيس الأمريكي يصل اليوم برفقة زوجته ميلانيا إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة مرتقبة تستمر ليومين، يشارك خلالها في قمة إسلامية عربية أمريكية تضم أكثر من خمسين دولة”.

وأوضحت أن “الرياض أعدت برنامجا حافلا للرئيس الأمريكي يتضمن لقاءات ثنائية وزيارات وندوات، بالإضافة إلى قمة عربية إسلامية أمريكية تحضرها أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية، على غرار الملك محمد السادس وملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيسان الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والنيجري محمدو إيسوفو، بالإضافة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس”.

ووجهت السعودية أيضا الدعوة حسب القناة دائما، “إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والرؤساء التركي والباكستاني والعراقي والتونسي منذ الإعلان عن القمة في 10 ماي الماضي”.

تعليقات