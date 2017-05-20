الإثنين 22 مايو 2017
فرانس 24: الملك من بين أهم المدعوين لقمة ترامب والعرب بالرياض

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1 تعليق

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    Belbachir

    Félicitations chaleureuses a nos frères Saoudiens pour la réussite de la conférence Etats
    musulmans -USA.Sa Majesté de par sa vision clairvoyante a toujours tenu a ce que cette relation soit sincère et fraternelle

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