نصاب مصري يستولي على شركة ثرية

وقعت ثرية مغربية، أخيرا، في كمين نصاب مصري تزوجها وأقنعها ببيع شركتها، قبل أن تكتشف زواجه من أخرى. وروت الثرية المغربية تفاصيل وقوعها في كمين النصاب المصري، إذ التقته بمطار محمد الخامس بالبيضاء، حيث بادر إلى التعرف عليها، وربطا علاقة صداقة انتهت بزواجهما في المغرب، دون أن تدرك أنه ينسج خيوط شباكه منذ أن علم بمستواها المالي، وامتلاكها شركات بمعظم الدول العربية. وكشفت الصحف المصرية قصة الثرية المغربية التي تدعى «داليا» التي رفعت دعوى الطلاق من زوجها محمد (43 سنة)، إذ أقنعها، بداية، بتعيينه نائبا لرئيس مجلس إدارة إحدى شركاتها، سيما أنها تملك مؤسسات تجارية في عدة دول عربية، ثم طلب يدها للزواج من أجل حبك خيوط النصب عليها، فوافقت حين أخبرها بأنه غير متزوج. لم تستغرق قصة العشق بين الزوجين إلا سنة ونصف سنة لم تلاحظ، خلالها «داليا»، أي تصرف غير طبيعي، إلا أنه فجأة أخبرها بأنه ينوي الاستقرار بمصر مدة طويلة لظروف عائلية، ، وعندما ألحت على مرافقته. رفض بشكل قاطع، ما أثار الشك والريبة داخلها، لكنها طردت كل شكوكها، دون أن تتوقع أي تصرف غادر منه. أقنع الزوج الثرية المغربية بتسجيل شركة يرأسها نيابة عنها باسمه، والتنازل عنها، وأمام تعلقها به لم تتردد، واستجابت لطلبه، وبعد إتمام البيع وسفره إلى القاهرة، علمت من خلال أحد مساعديها أن زوجها يوشك على بيع الشركة، وإغلاق حساباته البنكية، واعترافه أمام بعض أصدقائه بتحويل جميع أمواله إلى القاهرة. سعت الزوجة، أخيرا، إلى التأكد من كل أقوال الزوج و تفاصيل حياته في القاهرة، فأرسلت مقربين لها إلى بلاد الفراعنة للتأكد من الأمر، وربط الاتصال بأقاربه، فكانت الصدمة، إذ اكتشفت أن زوجها متزوج من ابنة عمه التي أنجبت له ابنه يدعى «مالك»، بعد تأخر الإنجاب لأكثر من سبع سنوات. وقادتها تحرياتها إلى اكتشاف أن وضع زوجته لمولودها أحد الأسباب في تغير تصرفات الزوج وهجرانه لها مدة طويلة، وأنه يعتزم الاستقرار نهائيا في مصر. وأمام صدمة الزوجة قررت السفر إلى مصر، وواجهته أمام زوجته الأولى التي طردتها من منزلها ووصفتها بـ»خطافة الرجال»، فرفعت «داليا» دعوى الطلاق (رقم 2133) أمام محكمة الأسرة «زنانيري» بالإسكندرية، مطالبة باسترداد شركتها وجميع حقوقها من المصري النصاب.

خالد العطاوي

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