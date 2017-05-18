صور وتفاصيل مسيرة الحسيمة

تشهد شوارع الحسيمة في هذه الأثناء مسيرة حاشدة تطالب بالكرامة والعدالة الاجتماعية، يشارك فيها كل أطياف سكان المدينة.
وتلقت حكومة سعد الدين العثماني انتقادات كبيرة، كما وجهت الاحتجاجات اللوم لوسائل الإعلام العمومية.
وبدأ تجمع المحتجين وسط المدينة في الساعة الرابعة والنصف، فيما بقي الأمن والقوات المساعدة محايدين ومنتشرين قرب الأماكن الحساسة، دون التدخل في المسيرة.
ولم تسجل في المسيرة أي حالة شغب أو فوضى.
صور خاصة من عين المكان:
1 تعليق
محمد
ليعلم الجميع ان ما يقع بالحسيمة من احتجاجات متكررة عنوة بالتمرد للانقلاب تثير التسائل ومن مصادر مقربة من الحدود الجزائرية ان هناك جهات انفصالية تدخل على الخط لتحريض بعض مهربي وتجار المخدرات لاثارة البلبلة للفثنة وتوثير الجو ضد امن البلاد من انفصاليين ضد ما وقع بالكركرات للبوليساريو وكما وقع من تمرد باكديم ازيد والدليل ان المتضاهرين بالحسيمة يحاربون وجود نضام العسكر يعني الامن والدرك الوطني والجيش ويرفعون علم غريب انفصالي ويواجون السلطات الوطنية بالحجارة كما احرقوا سيارات السلطة والامن والمباني الامنية وطلب الانفصال على المملكة لتصبح منطقة حرة انفصالية مرتزقة تمونها حكومة الجزائر الماردة لبيع المهربات ووو