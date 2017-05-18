صور وتفاصيل مسيرة الحسيمة

تشهد شوارع الحسيمة في هذه الأثناء مسيرة حاشدة تطالب بالكرامة والعدالة الاجتماعية، يشارك فيها كل أطياف سكان المدينة.

وتلقت حكومة سعد الدين العثماني انتقادات كبيرة، كما وجهت الاحتجاجات اللوم لوسائل الإعلام العمومية.

وبدأ تجمع المحتجين وسط المدينة في الساعة الرابعة والنصف، فيما بقي الأمن والقوات المساعدة محايدين ومنتشرين قرب الأماكن الحساسة، دون التدخل في المسيرة.

ولم تسجل في المسيرة أي حالة شغب أو فوضى.

صور خاصة من عين المكان:

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