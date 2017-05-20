“الصباح” في قلب “زوبعة” الريف

الحياة عادية وسط تحضيرات لإضراب عام وزفزافي قائد الحراك قال إنه مستعد للحوار

انتهت جولات «الصباح»، منذ زوال أول أمس (الأربعاء) إلى غاية منتصف أمس (الخميس)، بالحسيمة وبعض نواحيها، سيما مراكز أجدير وإمزورن وبني بوعياش، إلى أن الاحتقان المصور في شبكات التواصل الاجتماعي، لا يمت للواقع المعاش بصلة، إذ تعيش المنطقة على إيقاع حياة عادية، تميزت ليلا بتنقلات لناصر زفزافي وعشرات النشطاء، في مواكب لتعبئة السكان للإضراب العام، الذي كان مقررا أن ينطلق بحلول الساعة الثالثة بعد الزوال من أمس (الخميس)، تليه مسيرة احتجاجية في السادسة مساء، تأتي أساسا للتنديد بـ«تخوين» أحزاب الأغلبية الحكومية لسكان الريف.

ويحدث ذلك في ظل مظاهر من المراقبة والاحتراز الأمني، تمثل في حلول تعزيزات من القوة العمومية، تتشكل أساسا من تشكيلات من القوات المساعدة، تستقر، علاوة على الثكنات الرسمية، في مركز سوسيو رياضي، وفي «مخيم» بهضبة بادس، كما حلت بالمنطقة تعزيزات أمنية مرتبطة بالمديرية العامة للأمن الوطني، أبرزها جهاز التدخل السريع (بي إر إي)، في مشهد يشبه احترازات احتفالات رأس السنة بالمدن الكبرى، إذ تنخرط الدوريات الأمنية في جولات بالشوارع.

وحركت المديرية العامة للأمن الوطني، أيضا بعض الآليات، أبرزها الشاحنة المدرعة الخاصة بتفريق الاحتجاجات بالمياه والغاز المسيل للدموع، إذ تستقر اثنتان منها أمام مقر المنطقة الأمنية للحسيمة، التي تعززت مواردها البشرية أيضا بضباط من مختلف التخصصات، سيما الشرطة القضائية والاستعلامات العامة، وهي التعزيزات التي تجعل الحركة، تدب في شوارع المدينة ومقاهيها ومطاعمها، وتلقى أفرادها تعليمات بعدم استفزاز أحد في الشارع.

من جهته، لم يتردد ناصر زفزافي، قائد الدينامية الاحتجاجية الجارية بمناطق الريف، في التأكيد، أمس (الخميس)، خلال لقاء جمعه بـ»الصباح» في الحسيمة، أن السكان ينتظرون التفاتة من الملك محمد السادس، وإعطاء أوامر بفتح حوار جدي، محذرا مما أسماه «صراعا» و»تصفية حسابات» بين طرفين في الدولة، واحد يستخدم إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، والثاني يمثله محمد اليعقوبي، والي جهة الحسيمة طنجة تطوان.

وأوضح الزفزافي، في حوار مع «الصباح»، ينشر غدا (السبت)، أن ما يحدث في الريف هذه الأيام، هو حراك شعبي حامل لمطالب اجتماعية واقتصادية وثقافية، «غير مستحيلة التحقق»، ويوازيه «صراع على ظهر احتجاجات السكان وتصفية حسابات بين طرفين في الدولة، يستخدمان إلياس العماري والوالي محمد اليعقوبي»، تكتنفه «منافسة حول من منهما يخمد حراك الريف»، فبلغ الأمر حد «رفع تقارير خاطئة تقول إن الأمر خطير، وفيه سعي إلى الانفصال، في حين أنه لم يسبق لكلمة انفصال أن وردت في خطابنا».

وأضاف المتحدث ذاته «إننا مستعدون للحوار في أي لحظة، فنحن لسنا عدميين، وقد طرحت علي أكثر من مرة هذه المسألة، وقلت مع من سأتحاور؟ ومن دعانا إلى الحوار؟ لا جهة رسمية دعتنا إلى الحوار، إلا بيادق المخزن، المتجلية في الدكاكين السياسية ومن يريد تصفية الحسابات، ونحن نرفضها»، فما الحل إذن؟».

وفيما شدد المتحدث نفسه على أن «الوالي صار جزءا من المشكلة وحرق كافة أوراقه»، أكد أن «مطالب السكان ماشي شي حاجة مستحيلة، فالناس تخرج إلى الشارع بعد اتفاقها ومصادقتها على ملف مطلبي واضح، ومستمرة في ذلك لأنها لا تجد أي جواب منطقي أو شاف للملف المطلبي»، أما عن مدى وجود طموحات شخصية لديه، قال زفزافي «لست في الحراك من أجل الحظوة أو الشهرة، أنا هنا من أجل أخواتي وإخواني الذين وضعوا في ثقتهم، وعندما يتحقق الملف الحقوقي، والله لا باقي شفتو مازال وجهي».

امحمد خيي (موفد الصباح إلى الحسيمة)

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