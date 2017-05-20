الإثنين 22 مايو 2017
“الصباح” في قلب “زوبعة” الريف

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1 تعليق

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    roche

    ما خيب اعداء الوطن في البيضاء
    ايام الانتخابات
    يريدون انجاحه في الحسيمة
    يا ابناء الريف الكرام
    يا ابناء هدا الوطن الحبيب
    حقوقكم مشروعة
    وحداري
    وحداري من الانزلاق
    العلم المغربي
    وحدة الريفيين و العروبيين و الصحراويين
    اياكم و اياكم
    من ايادي الغدر
    نتمنى من موحد البلاد التدخل
    لكي تنتهي الفتنة
    بلا غالب ولا مغلوب
    وينتصر الحق و الوطن
    الحكرة و التدخلات المتطفلة في حقوق الدستورية هي مربط الفرس
    لا احد له الحق في مثل هده المناورات و الدسائس
    الكلمة للحقوق الدستورية
    تحية للمغاربة الشرفاء
    تحية لجنود الخفاء
    تحية لقائد البلاد

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