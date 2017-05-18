فيديو … انطلاق احتجاجات الحسيمة

عندما يتحدث أهل الاختصاص في العلوم السياسية يشددون على أن كل مؤسسة دستورية لا بد أن تقوم على دعامتين أساسيتين، شرعية انتخاب تنفذ أحكام صناديق الاقتراع، وشرعية إنجاز تقاس نسبتها بمدى استفادة الدولة والمواطنين منها. وبغض النظر عن الجانب الانتخابي يبدو أن رصيد برلماننا من... اقرأ المزيد