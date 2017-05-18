فيديو … انطلاق احتجاجات الحسيمة

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1 تعليق
محمد
ليعلم الجميع ان ما يقع بالحسيمة من احتجاجات متكررة عنوة بالتمرد للانقلاب تثير التسائل ومن مصادر مقربة من الحدود الجزائرية ان هناك جهات انفصالية تدخل على الخط لتحريض بعض مهربي وتجار المخدرات لاثارة البلبلة للفثنة وتوثير الجو ضد امن البلاد من انفصاليين ضد ما وقع بالكركرات للبوليساريو والدليل ان المتضاهرين بالحسيمة يرفعون علم غريب انفصالي يحاربون وجود نضام العسكر المغربي يعني الامن والدرك الوطني ويواجونهم بالحجارة كما احرقوا سيارات السلطة والمباني الامنية وطلب الانفصال على المملكة لتصبح منطقة حرة انفصالية مرتزقة تمونها حكومة الجزائر الماردة لبيع المهربات ووو