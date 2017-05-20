الإثنين 22 مايو 2017
العدس يستأسد قبيل شهر الصيام

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1 تعليق

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    abdelmjid

    slm 3. ila ghla l3das matchriwhch o lhsowa rah lghalat dyal cha3b lmzalj baghi gher yakol o yalbas o lfsad akbar cha3b mkalakh f al3alam a3arabi dema cha3b kay itlab bi taghir al7okom o jalwa9t li khas l7okoma tatlab bi taghir cha3b wa chokran

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