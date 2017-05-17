الجمعة 19 مايو 2017
فيديو .. برلماني يشكو التدخل في الحياة الخاصة للمواطنين

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1 تعليق

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    roche

    يا اخي النائب
    مظالم هم
    تصنت في الهواتف
    استغلال النفود
    استغلال الوظائف
    والوقاحة هو منع المواطن من العمل و التحريض على دلك
    هتى يهيج او يركع او يرحل
    والخرق السافل التحكم في الحقوق الدستورية للمواطن
    وستعمال المال والسلطة للتحكم المحلي
    والله سئمنا و سئمنا من الاحتقار
    مشروع من دون المشاريع في الحي
    ماوى للازبال بجميع مكروهاتها
    ومركز لجمع التجمعات
    و قوة حتى الريزو اشتكينا و اشتكينا
    تصوروا تدحرج من جميع الاحياء والازقة
    وعندنا استقر
    ووووووووووو
    حسبنا الله و نعم الوكيل
    من يملك الشان المحلي لنتبادل معه
    والياتي و يسكن مكاننا
    ويبادلنا مسكنه و حيه
    حتى ولا قدر الله كانت كارثة
    ليس هناك منافد للهروب
    جميع الممرات مخنوقة
    attention ne protestez pas
    si non ay ay imaginer la suite
    حسبنا الله و نعم الوكيل
    يمهل ولا يهمل
    ويرى ويعرف ظلامنا

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