فيديو .. برلماني يشكو التدخل في الحياة الخاصة للمواطنين

عندما يتحدث أهل الاختصاص في العلوم السياسية يشددون على أن كل مؤسسة دستورية لا بد أن تقوم على دعامتين أساسيتين، شرعية انتخاب تنفذ أحكام صناديق الاقتراع، وشرعية إنجاز تقاس نسبتها بمدى استفادة الدولة والمواطنين منها. وبغض النظر عن الجانب الانتخابي يبدو أن رصيد برلماننا من... اقرأ المزيد
"الصباح" هي النسخة الالكترونية لصحيفة الصباح الورقيةّ، صحيفة مغربية مستقلة تصدرها مجموعة ايكوميديا
موقع جريدة الصباح 2016
1 تعليق
roche
يا اخي النائب
مظالم هم
تصنت في الهواتف
استغلال النفود
استغلال الوظائف
والوقاحة هو منع المواطن من العمل و التحريض على دلك
هتى يهيج او يركع او يرحل
والخرق السافل التحكم في الحقوق الدستورية للمواطن
وستعمال المال والسلطة للتحكم المحلي
والله سئمنا و سئمنا من الاحتقار
مشروع من دون المشاريع في الحي
ماوى للازبال بجميع مكروهاتها
ومركز لجمع التجمعات
و قوة حتى الريزو اشتكينا و اشتكينا
تصوروا تدحرج من جميع الاحياء والازقة
وعندنا استقر
ووووووووووو
حسبنا الله و نعم الوكيل
من يملك الشان المحلي لنتبادل معه
والياتي و يسكن مكاننا
ويبادلنا مسكنه و حيه
حتى ولا قدر الله كانت كارثة
ليس هناك منافد للهروب
جميع الممرات مخنوقة
attention ne protestez pas
si non ay ay imaginer la suite
حسبنا الله و نعم الوكيل
يمهل ولا يهمل
ويرى ويعرف ظلامنا