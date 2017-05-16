اختطاف مهاجرة واغتصابها بصالون حلاقة

اهتز حي الأسرة بعين الشق بالبيضاء، الأسبوع الماضي، على واقعة اختطاف عصابة إجرامية، لمهاجرة مغربية في الديار الإيطالية والقيام باغتصابها داخل صالون للحلاقة.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن العصابة التي تتكون من ثلاثة أشخاص وأفرادها من ذوي السوابق، قامت باختطاف المرأة مباشرة بعد مغادرتها مقهى، إذ استوقفها اثنان منهم، رغما عنها وقاما بتهديدها بالسلاح الأبيض ليأمروها بمرافقتهما عبر دراجتهما النارية وهو ما قامت به دون مقاومة خوفها على حياتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الضحية بعد اقتيادها تفاجأت بإرغامها على دخول صالون للحلاقة تابع لشريك المختطفين الذي كان بانتظار الصيد الثمين، ليقوم الثلاثة باحتجاز الضحية وتخديرها قبل أن يقرروا اغتصابها بالتناوب ليلة كاملة وتسجيل شريط إباحي لها حتى يستعملوه في أغراضهم الخاصة.

واستنفرت الواقعة عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية عين الشق التي سخرت قواتها لإيقاف المشتكى بهم، وهو ما تمكنت منه في ما بعد، إذ تم القبض على شخصين فيما شريكهما الثالث ما زال في حالة فرار.

وعلمت “الصباح” أن المصالح الأمنية أحالت الموقوفين على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، بجناية تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز والاغتصاب.

وتعود تفاصيل القضية، عندما كانت فتاة مهاجرة، متزوجة بالديار الإيطالية تحتسي مشروبا بإحدى مقاهي عين الشق، قبل أن يتقدم نحوها شخص عارضا عليها ربط علاقة غرامية معها، إلا أنها رفضت ذلك ونهرته موضحة له أنها متزوجة.وبعد وقوف الضحية في وجه تحرشات عضو العصابة الذي كان يهدف إلى ربط علاقة عاطفية معها، وبعد نسفها لخطته الرامية لإسقاطها في شركه، وختمها حديثها معه بعبارة “راني ماشي من ذاك النوع اللي كتخيل، إيوا سير الله إيعاون”، لم يتقبل المتحرش رفضها له، فتركها، لكنه عاد إلى صديقه ليكشف له مضمون ما دار بينه وبين الضحية، وهو ما جعلهما يقرران الانتقام منها عن طريق اختطافها واغتصابها لإشباع رغباتهما الجنسية.

وانطلق كابوس الاختطاف بعد أن قررت المرأة مغادرة المقهى، إذ تفاجأت وهي في طريقها للعودة إلى بيت أسرتها بشخصين يحاصرانها ويأمرانها بركوب الدراجة النارية، مهددين إياها بالسلاح الأبيض، في حال ما إذا رفضت أو قامت برد فعل للتمرد عليهما، ليقوما باختطافها بعد تهديدها بالتصفية والقتل.

محمد بها

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